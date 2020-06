Einen wunderschönen Feiertag!

Schon jetzt ist klar, dass Amazon und Co zu jenen Unternehmen gehören werden, die am günstigsten aus der Coronakrise aussteigen. Das heißt auch, dass sie ihre Marktmacht weiter nutzen werden, um ihre monopolartige Stellung auszubauen. Mit welchen Strategien sie dabei vorgehen ist nachzulesen. In Dallas rief die Polizei dazu auf, Aufnahmen von Demonstrierenden weiterzugeben – und wird getrollt. Außerdem erklären wir, wie man gefälschte Grafikkarten erkennt. Wir wünschen gute Lektüre!





Kaufen, kopieren, kaputtmachen: Wie Amazon und Co Start-Ups zerstören

Ärger statt Schnäppchen: So erkennt man Fake-Grafikkarten

Polizei in Dallas bat um Vernaderung von Demonstranten – und wird getrollt

Video: Uber zerstört massenhaft E-Bikes und Scooter

Strandhogg 2.0: Sicherheitslücke in fast allen Android-Geräten

IT-Branche ist sich uneinig, ob sie zuhause bleiben soll