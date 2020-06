In Oberösterreich bereitet die Bildungsdirektion des Landes die Schuldirektorinnen und -direktoren bereits auf zweiwöchige Sommerschulen vor. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat bereits vage angekündigt, aufgrund der Corona-Krise eine Sommerschule in den Ferien mit Betreuung zu überlegen. Noch gibt es keine offiziellen Details von Seiten des Bundes darüber. In Oberösterreich bereitet die dortige Bildungsdirektion die Schulen aber bereits auf diese Maßnahme vor.

In einem Schreiben an alle Direktionen der Pflichtschulen im Bundesland heißt es, dass das Bildungsministerium "in den letzten beiden Ferienwochen eine Sommerschule" plant – konkret vom 31. August bis 11. September. Das Schriftstück liegt dem STANDARD vor. An die Schulleiter gerichtet heißt es: "Die Bildungsdirektion in OÖ möchte Sie persönlich ersuchen, diesem Vorhaben positiv gegenüber zu treten und zu überlegen, ob dieses Projekt zur Unterstützung Ihrer Schülerinnen und Schüler am Schulstandort umgesetzt werden könnte."

Die Sommerschule ist laut der Bildungsdirektion OÖ "ein ergänzender Unterricht in Form einer Deutschförderung, mit dem Ziel, die Unterrichtssprache zu erwerben und zu festigen". Zielgruppen sind außerordentliche Schülerinnen und Schüler, jene mit einem Nicht Genügend im Fach Deutsch im laufenden Schuljahr – sowie jene, die in Deutsch zwischen den Noten 4 und 5 stehen. Die Sommerschule soll jene Schüler unterstützen, "die aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen von Bildungsnachteilen betroffen sind".

Unterricht von 8 bis 12 Uhr

Stattfinden wird der Unterricht laut Bildungsdirektion OÖ in den letzten beiden Ferienwochen jeweils von 8 bis 12 Uhr in ausgewählten Sommerschulen. Die Teilnahme ist für Schüler "kostenfrei und grundsätzlich freiwillig", wie es heißt. Bei erkannter Notwendigkeit soll diese aber "nachdrücklich empfohlen" werden. Nach erfolgter Anmeldung der Schülerinnen und Schüler ist diese verpflichtend.

Geplant ist ein Unterricht in Kleingruppen von 8 bis 15 Personen. Jede Gruppe "wird von zwei Lehramtsstudierenden im Tandem unterrichtet". Der Bonus für jene, die sich melden: Sie erhalten fünf ECTS-Punkte auf ihr Studium angerechnet. Pädagoginnen und Pädagogen sollen "auf freiwilliger Basis" unterstützen. Sie sollen "Mehrdienstleistungen" erhalten: Wie diese genau aussehen sollen, ist noch völlig offen. Zudem soll es eine Kooperation mit Sommerbetreuungsangeboten der Bundesländer geben.

Noch in dieser Woche sollen alle Schulleitungen vom Bundesministerium schriftlich über die Sommerschule informiert werden. Auch eine Informationsplattform des Ministeriums soll laut dem Schreiben eingerichtet werden. Aus der Wiener Bildungsdirektion hieß es auf STANDARD-Anfrage dazu: "Wir warten noch auf Informationen seitens des Bildungsministeriums." Ein Schreiben an Schulleiterinnen und -leiter habe es in Wien noch nicht gegeben. Eine telefonische Anfrage im Bildungsministerium wurde vorerst nicht beantwortet. (David Krutzler, 1.6.2020)