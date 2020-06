Einserschüler Griechenland: Ein Mitarbeiter desinfiziert ein Klassenzimmer vor der Schulöffnung im Land. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

In der letzten Zeit gab es zwei, drei oder höchstens sechs neue Infektionsfälle pro Tag. Griechenland ist so wie viele mittel- und osteuropäische Staaten sehr erfolgreich dabei gewesen, die Pandemie einzudämmen. Durch die Aussetzung des Fährverkehrs brach Covid-19 auch auf den allermeisten Inseln gar nie aus.

Die Chefin des Instituts für Epidemiologie an der Universität von Athen, Pagona Lagiou, sagt, die Pandemie selbst sei zur Zeit in Griechenland bereits im Verschwinden begriffen, doch man müsse wachsam sein. Es gehe vor allem darum, Vorbereitungen zu treffen, um bei der Ankunft der Touristen lokale Ausbrüche zu verhindern. Die Maßnahmen in Griechenland seien jedenfalls deshalb so wirksam gewesen, weil sie mutig und ohne Verzögerung eingeführt wurden. Auch die Krankenhäuser wurden umorganisiert, um die Behandlung der Covid-19-Patienten sicherzustellen.

Auf dem Laufenden halten

"Die Bevölkerung wurde über alle Entwicklungen, sowohl seitens der Wissenschaftler als auch der Regierung informiert", erzählt sie dem STANDARD: "Das hat dazu geführt, dass sie voll kooperiert haben. Das war der Weg zum Erfolg." Ohne diese uneingeschränkte Zusammenarbeit wäre das niemals möglich gewesen. "Die Erfahrung unserer Freunde im benachbarten Italien hat alle in Griechenland tief getroffen", erklärt Lagiou die Beweggründe für die klare Regierungslinie in Athen. Und räumt ein: "Der Erfolg bei der Eindämmung der Epidemie ohne ein Übermaß an Opfern wie in anderen Ländern war eine angenehme Überraschung." Die Griechen hätten sich wirklich vorbildlich verhalten "und ich kann mir vorstellen, dass dies unsere internationalen Freunde überraschte, die uns hauptsächlich wegen unseres mediterranen Temperaments kennen."

In Athen habe man zudem immer unter der Annahme eines "Worst case"-Szenarios gearbeitet, moniert die Wissenschafterin. Am wichtigsten sei nun, den Menschen weiterhin mitzuteilen, dass nichts vorbei sei. Denn eines der Hauptprobleme in der Präventivmedizin sei, dass Menschen nach erfolgreichen Interventionen dazu neigen würden, das Problem zu vergessen – dadurch würde der Schutz für sie zurückgehen. Deshalb müssten unbedingt weiterhin Abstands- und Hygienemaßnahmen praktiziert werden. Mit der Wiedereröffnung des Landes wurden nun auch spezielle Verhaltensprotokolle für jeden Aspekt des Lebens (Unternehmen, Schulen, Restaurants, Hotels, Reisen, Tourismus, Museen usw.) eingeführt, um das Risiko einer erneuten Zunahme von Fällen zu minimieren.

Neue Fälle durch Touristen

Lagiou geht davon aus, dass durch die Tourismus-Saison neue Covid-19-Fälle nach Griechenland einreisen werden. Deshalb sei man nun äußerst vorsichtig, um die sofortige Identifizierung, Isolierung und Behandlung potenzieller Fälle zu ermöglichen. "Damit sowohl unsere Touristen als auch die lokale Bevölkerung sicher sind", führt sie aus. Eine zweite Welle sei in Griechenland jedenfalls wie in allen anderen Ländern möglich. "Obwohl wir nicht wirklich wissen, wie sich das gute Wetter auf dieses spezielle Virus auswirkt, wird in unserem Teil der Welt eine zweite Welle im Herbst als am wahrscheinlichsten angesehen. Daher ist das Gesundheitssystem auf eine mögliche doppelte Epidemie der saisonalen Grippe und von Covid-19 im Herbst vorbereitet", fügt sie hinzu.

Die Professorin für Intensivmedizin an der Universität Athen, Anastasia Kotanidou, erklärt, dass der Reproduktionsfaktor – also die Anzahl der Personen die durchschnittlich von einer Person angesteckt werden – in Griechenland derzeit unter 0,4 liegt. Auch auf die Intensivstationen kämen keine neue Covid-19-Patienten. "Wir sind zuversichtlich für die kommenden Wochen, da der Sommer gekommen ist und die Menschen mehr Zeit im Freien verbringen werden", sagt sie zum STANDARD.

"Blitzschnelle Reaktion"

Auch Kotanidou sagt, dass die "blitzschnelle Reaktion" der griechischen Behörden, auch die Schließung der Schulen zum Erfolg geführt habe. Tatsächlich wurden in Griechenland früher als in anderen europäischen Staaten, noch bevor es überhaupt Covid-19-Fälle gab, Maßnahmen ergriffen und die Kapazität der Intensivstation im ganzen Land praktisch verdoppelt. Entscheidend wäre aber gewesen, dass die Bevölkerung "die Anweisungen des wissenschaftlichen Ausschusses vollständig befolgte". Die Regierung überließ alle Empfehlungen der Wissenschaft.

Ein Komitee von 27 Wissenschaftlern traf sich täglich. "Die Technologie hat uns sehr dabei geholfen, unsere Arbeitsroutine zu vereinfachen und die Kommunikation und den Informationsfluss von Kollegen auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Vor zehn Jahren wäre es sehr schwierig gewesen, mit einer solchen Situation umzugehen", sagt Kotanidou.

Schockbilder aus Italien

Als Bilder von Krankenhäusern in Italien in den Medien verbreitet wurden und einige Unsicherheiten in Bezug auf Covid-19 bestanden, seien alle schockiert gewesen. Doch in den ersten Tagen des plötzlichen Anstiegs neuer Fälle in Griechenland sei vor allem die Art und Weise, wie Krankenschwestern und Ärzte sich bedingungslos zur Verfügung stellten, um Patienten zu helfen, beeindruckend gewesen. "Bedenken hinsichtlich ihrer eigenen Gesundheit behinderten ihre Bemühungen nicht, und dies ist etwas, an das man sich erinnern und das man hervorheben sollte", so Kotanidou.

Ärzte und Krankenschwestern hätten auf Intensivstationen persönliche Opfer gebracht und jeden Tag unermüdlich um die Mitmenschen gekämpft. Die Zusammenarbeit der Bevölkerung sei so phantastisch gewesen, dass sie gar keine Worte dafür finde. "Eines der schönen Dinge, die in Griechenland in der Covid-19-Krise passiert sind, ist, dass zum ersten Mal nach einer längeren Zeit die Solidarität in der Gesellschaft aufblühte. Es hat mich sehr beeindruckt, dass die meisten Menschen sich gegenseitig helfen und unterstützen wollten", erzählt sie.

Gute Kommunikationsarbeit

Viel Anerkennung zollt sie auch den griechischen Politikern, für ihre Kommunikationsarbeit. "Abgesehen von der Solidarität, die in der griechischen Gesellschaft aufblühte, war ein weiterer Nebeneffekt die Tatsache, dass die Gesellschaft und die Politik den Wissenschaftlern das Wort erteilt haben – ich hoffe, dass dies beibehalten wird, wenn die Normalität zurückkehrt", fügt sie hinzu.

Die Menschen müssten nun daran erinnert werden, dass sie vorsichtig sein und die Abstandsregeln respektieren müssen, indem sie Menschenansammlungen vermeiden. "Wenn die aktuellen Maßnahmen maximal eingehalten werden, sollten wir in der Lage sein, die weitere Ausbreitung des Virus zu kontrollieren", sagt Kotanidou. Auf eine zweite Welle sei man diesmal jedenfalls noch besser vorbereitet. (Adelheid Wölfl, 2.6.2020)