Wien/Köln – Im Dezember 2019 lief Jan Böhmermanns letztes "Neo Magazin Royale" auf ZDF Neo, ab Herbst darf er wie berichtet im ZDF-Hauptprogramm ran. Nach unbestätigten STANDARD-Infos wird die neue Böhmermann-Show dann "ZDF Magazin" heißen. Maßgeblich mitgestalten wird die neue Sendung Hanna Herbst, sie ist vor kurzem von Wien nach Köln übersiedelt.

Herbst (29) war bis Sommer 2018 stellvertretende Chefredakteurin von "Vice" in Österreich und bis 2019 im Chefredakteurinnen-Team bei "liga", dem Magazin der Österreichischen Liga für Menschenrechte. 2018 erschien ihr Buch "Feministin sagt man nicht".

Chefin vom Dienst für journalistische Inhalte

Ab Juni ist sie "Chefin vom Dienst" der neuen Böhmermann-Sendung und verantwortlich für die journalistischen Inhalte. Wann genau die erste Show zu sehen ist, ist noch nicht offiziell. Trotz Corona-Pandemie soll es aber beim angekündigten Start im Herbst bleiben.

Und was interessiert Hanna Herbst am Böhmermann-Format? Die Sendung habe "riesiges Revolutionspotenzial", sagt sie dem STANDARD. "Mit ihrer Reichweite und ihrer Sprache kann die Sendung sehr viele Menschen erreichen und sie auf Themen aufmerksam machen, die sie zuvor so vielleicht noch nicht wussten. Das ist eine enorme Verantwortung und ein mindestens so großer Antrieb." Das Konzept der neuen Sendung wird derzeit erarbeitet, noch sei viel in Entwicklung, nähere Details kann sie derzeit noch keine nennen.

Bachmann-Preis

Mit Juni startet Hanna Herbst nicht nur ihren neuen Job, sie nimmt auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil. Eingeladen wurde sie von Jurorin und Literaturkritikerin Insa Wilke. Die Autorenlesungen finden dieses Jahr coronabedingt online statt, ihre Lesung wurde schon aufgezeichnet.

Über den Inhalt ihres Beitrags darf sie vorab nichts sagen. Nur so viel, dass sie den Text – er ist im vergangenen Jahr entstanden – sehr lieb gewonnen hat und sich auf die Jurydiskussion dazu freut. "Es ist ein Text, der absolut nichts mit Journalismus zu tun hat, was ein schöner Ausgleich ist", sagt Herbst. Der Wettbewerb zum Bachmannpreis findet dieses Jahr von 17. bis 21. Juni statt. (red, 1.6.2020)