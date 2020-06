Die Mitarbeiter von Laudamotion haben die Hoffnung auf ein Happy End noch nicht aufgegeben. Foto: APA/Fohringer

Wien – Bei der Billigairline Laudamotion steht es Spitz auf Knopf. Mutter Ryanair will ja die Basis Wien schließen und die rund 370 Mitarbeiter kündigen, sollte es nicht doch noch zu einer Einigung auf einen Kollektivvertrag (KV) kommen. Den von Laudamotion vorgeschlagenen hat die Wirtschaftskammer (WKO) unterschrieben, die fürs fliegende Personal zuständige Gewerkschaft Vida lehnt ihn aber ab. Zwar hat Laudamotion das Mindestgehalt nach etlichen geplatzten Verhandlungen am vorigen Freitag etwas angehoben, in den Augen der Gewerkschaft ist das aber immer noch zu wenig; die Gehälter lägen unter der Armutsgrenze, argumentiert man in der Gewerkschaft. Sie kam mit dieser Argumentation öffentlich schwer unter Druck, setze mit ihrem Verhalten mehr als 300 Arbeitsplätze aufs Spiel, so die Kritik.

Sollte es zu den Kündigungen kommen, wären mehr als 500 Leute betroffen: mehr als 300 von der Airline sowie 200 Leiharbeitskräfte.

Am Montag gehen nur Piloten und Flugbegleitern auf die Straße, mit dieser Demonstration wollen sie erreichen, dass sich Vida und Wirtschaftskammer doch noch zusammenraufen.

Geld gegen Betriebsrat

Wie aus dem verbesserten KV-Entwurf hervorgeht, hat Arbeitgeber Laudamotion die Anhebung der von ihr vorgeschlagenen Mindestgehälter an einen Rückzug des derzeitigen Betriebsrats gebunden. Nach Ansicht von Laudamotion ist der nicht rechtmäßig zustande gekommen, zu dieser Frage läuft ein Prozess am Gericht in Korneuburg. Laut der Bedingung, die Laudamotion an die Vida im Gegenzug zur Anhebung der Mindestgehälter stellt, müssen alle Mitglieder des Betriebsrats zurücktreten, ohne Entschädigung oder Ausgleichszahlung vom Arbeitgeber. Sodann soll ein neuer Betriebsrat gewählt werden, bei dem nur bestimmte Personengruppen zur Wahl stehen.

Demonstrieren für bessere Jobaussichten

Was die Demo betrifft, machte ein in den Verhandlungen auf Seiten von Laudamotion involvierter Kapitän seinen Kollegen klar, wie wichtig das Dabeisein wäre. Es werde "entscheidend sein, wie viele von uns dabei sind. (...) Öffentlicher Druck auf die Vida und Politik steigt ins Unermessliche, es wird in allen Medien voll drin sein", lautete seine Einschätzung per Kurzmitteilung. "Die Organisation, die uns hilft, setzt voll auf die Demo", so der Kapitän, ohne die hilfreiche Organisation zu nennen.

Zudem werde "die Signalwirkung nach Dublin" (zur Mutter Ryanair; Anm.) "grandios" sein, wenn viele Mitarbeiter an der Demo teilnehmen. Und: "Auch für ein späteres Jobangebot der Firma ist es extrem relevant, wer da dabei ist", so der Karrieretipp des Laudamotion-Kapitäns an seine Kollegen. (Renate Graber, 2.6.2020)