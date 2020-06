Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Seit kurzem kennt man das Gesicht der ominösen russischen Oligarchennichte, die wesentlich am politischen Supergau von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus beteiligt war. Nun tut sich ein neuer Brandherd für den ehemaligen FPÖ- und aktuellen Obmann des Team HC Strache auf. In einem antisemitischen Buch soll Strache im Jahr 1992 Juden offenbar als "Gegner" und "machtlüstern" bezeichnet haben – in einer handschriftlichen Widmung. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Montagabend.

Der ehemalige Vizekanzler Strache teilte der SZ über seinen Anwalt mit, er könne sich weder an das Buch noch an eine solche Widmung erinnern, heißt es in dem Artikel. Einem Gutachter zufolge soll die Widmung "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" von Strache stammen. Strache hatte bisher behauptet, sich niemals antisemitisch geäußert zu haben.

"Jüdische Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern"

"Dieses Buch soll Dir einen Einblick in die jüdisch verworrene und machtlüsterne Gedankenwelt vermitteln." – so lautet ein Teil der Widmung, die von einem Heinz-Christian Strache unterzeichnet ist.

Strache habe die Hetzschrift der SZ zufolge für einen Weggefährten aus der rechtsextremen Szene signiert. Ein Informant habe dies eidesstattlich versichert, dieser möchte jedoch anonym bleiben. Das Buch soll der SZ nach dem Tod des vermeintlich Beschenkten zugespielt worden sein.



Es handelt sich um die "Jüdischen Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern" vom antisemitischen Autor Hans Jonak von Freyenwald. Das 273 Seiten umfassende Schriftwerk erschien im Original im Jahr 1941 im nationalsozialistischen Stürmer-Verlag. "Das ist ein Werk für fanatische Antisemiten", zitiert die SZ Wolfgang Benz, den früheren Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin.

Das unterzeichnete Exemplar dürfte ein Nachdruck aus dem Jahr 1992 sein. Zu der Zeit arbeitete Strache in der Wiener FPÖ als Bezirksrat. (red, 1.6.2020)