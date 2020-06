In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA/HARALD SCHNEIDER Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Seit kurzem kennt man das Gesicht der ominösen russischen Oligarchennichte, die wesentlich am politischen Supergau von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus beteiligt war. Nun tut sich wieder mal ein neuer Brandherd für den Obmann des Team HC Strache auf. In einem antisemitischen Buch soll Strache im Jahr 1992 Juden offenbar als "Gegner" und "machtlüstern" bezeichnet haben – in einer handschriftlichen Widmung. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Montagabend.

Der ehemalige Vizekanzler Strache teilte der SZ über seinen Anwalt mit, er könne sich weder an das Buch noch an eine solche Widmung erinnern, heißt es in dem Bericht. Einem Gutachter zufolge soll die Widmung "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" von Strache stammen. (red, 1.6.2020)