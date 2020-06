Es ging alles Schlag auf Schlag. Nach fast vier Jahren Erholung am Arbeitsmarkt ist die Zahl der Arbeitslosen im März in wenigen Wochen regelrecht explodiert. 560.000 Menschen waren Anfang April arbeitslos gemeldet, mehr als 1.3 Millionen wurden zur Kurzarbeit angemeldet.

Auch wenn sich seither die Lage etwas entspannt hat – absehbar ist, dass die Turbulenzen am Arbeitsmarkt noch lange nicht vorbei sind und das Vorkrisenniveau in weiter Ferne liegt.

Aber was ist die richtige Arbeitsmarktpolitik in Österreich in den kommenden Monaten? Wie lange soll die Kurzarbeit noch fortgeführt werden? Braucht es mehr Geld, damit auch ältere Beschäftigte wieder Fuß fassen können oder eher Unterstützung für Junge und Lehrlinge? Ist eine Neuauflage der Aktion 20.000 notwendig, also ein groß angelegtes Förderprogramm für Langzeitarbeitslose?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei bei unserem Videotalk diesmal: Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP), Gerald Loacker (Neos), Ökonom Helmut Mahringer vom Wifo und Schifteh Hashemi von Arbeit plus, einem Dachverband sozialer Unternehmen.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Gestalten Sie unsere Sendung mit! Stellen Sie Ihre Fragen an die spannenden Gäste! Schreiben Sie uns, was Sie sich von der Regierung in Sachen Arbeitsmarkt jetzt erwarten. Wie immer wollen wir über die interessanten Postings diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Donnerstag. Moderation: András Szigetvari. (red, 1.6.2020)