Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[International] Die Proteste reißen seit dem Tod von George Floyd nicht ab. Der Fall legt strukturellen Rassismus offen, und der Präsident gießt weiter Öl ins Feuer. Unser Korrespondent aus Washington.

Autopsiebericht belastet Polizisten in Fall Floyd schwer.

Nach Ausschreitungen: Trump droht mit Einsatz des Militärs gegen US-Bürger



[Inland] Die Corona-Krise offenbart die Schwächen unserer Demokratien. Ist jetzt der richtige Augenblick für eine radikale Änderung der finanziellen und politischen Ordnung?

Handschriftliche antisemitische Widmung von Strache aufgetaucht.

Fund des Ibiza-Videos heizt alte Konflikte wieder an.

[Umfrage] Bevölkerung überstand Corona-Krise bisher überwiegend glücklich.

[Jobsuche] Von klassischen Bewerbungsunterlagen, über One-Click-Bewerbung bis zum Bewerbungsvideo. Die Möglichkeiten auf dem Bewerbermarkt scheinen grenzenlos. Was sind die aktuellen Bewerbungstrends? Tipps von Personalberaterin Evelyn Zezula.

[Wetter] Im Westen und Süden scheint wieder durchwegs die Sonne. Im Norden und Osten allerdings wechseln Sonne und Wolken und besonders in Niederösterreich und in der östlichen Obersteiermark ist am Nachmittag mit Regenschauern zu rechnen, die stellenweise auch gewittrig sein können. Überall sonst bleibt es meist trocken. Der Wind weht mäßig, im Osten und am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 28 Grad, am wärmsten wird es wieder im Westen.

[Zum Tag] Heute ist International Sex Workers’ Day, ein inoffizieller Gedenktag, der an die Diskriminierung von Prostituierten und deren oftmals ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen erinnert. Wie Prostituierte in der Krise ums Überleben kämpfen.