In dieser Galerie: 2 Bilder Trump auf dem Weg zur Kirche. Auf dem Gebiet hatten sich kurz zuvor noch Demonstrierende aufgehalten. Was diese von ihm halten, ist im Bild hinter seiner Kniekehle nachzulesen. Foto: APA / AFP / Brendan Smialowski Donald Trump nach seiner Rede im Garten des Weißen Hauses. Foto: Reuters / Ron Brenner

Washington – US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag seine erste Ansprache nach den tagelangen Protesten gegen rassistische Polizeigewalt in den USA gehalten. Er zeigte dabei wenig Verständnis für die Anliegen der Demonstrierenden und sprach vor allem über jene, die in den vergangenen Tagen an gewaltsamen Ausschreitungen teilgenommen hatten. Diese bezeichnete er als Terroristen, sowie "professionelle Anarchisten, gewalttätige Mobs, Brandstifter, Kriminelle". Auch die Antifa beschuldigte er hinter der Gewalt zu stecken, legte hierfür aber keine Belege vor.

Zudem kündigte Trump an, womöglich "tausende Soldaten" im Inland gegen eigene Bürger einzusetzen. Dies würde er anordnen, sollten Gouverneure und Bürgermeister sich weigern, die Proteste durch den Einsatz der Nationalgarde einzudämmen. Damit werde er "das Problem schnell lösen", fügte er hinzu. Es gelte nun, mit den Sicherheitskräften "die Straße zu dominieren" und eine "überwältigende Präsenz" zu zeigen. Ob Trump eine rechtliche Grundlage für so einen Einsatz hätte, gilt als umstritten.

Auf George Floyd, jenen 45-jährigen Afroamerikaner, dessen Tötung durch Polizisten vor einer Woche die Proteste ausgelöst hatte, kam Trump nur kurz zu sprechen. Was diesem zugestoßen sei, empfinde er als "abstoßend", sagte er. Auf das Thema der systemisch-rassistischen Polizeigewalt ging er gar nicht ein. Auch sprach Trump die Tatsache nicht an, dass zahlreiche Staaten schon jetzt die Nationalgarde gegen Ausschreitungen einsetzen.

Trump, der sich in seinen Bemerkungen als "Ich, Ihr Präsident der Law and Order" vorstellte, betonte die Härte gegen jene, die bei den Protesten Gewalt anwenden. Er sagte auch, ein solches Durchgreifen diene dazu, das Recht auf friedlichen Protest zu wahren. Während Trump dies sagte, ging die Polizei vor dem Weißen Haus mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor, die sich dort zuvor friedlich versammelt hatten. Sie trieb diese noch vor Einsetzen der Ausgangssperre um 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) auseinander. Einen konkreten Grund dafür gab sie nicht an.

Offensichtlich sollte der Einsatz dem Präsidenten aber eine Fotogelegenheit ermöglichen: Trump ging nach seiner Rede zu Fuß vom Weißen Haus zur nahegelegenen St. John’s Kirche. Auf dem Gebiet hatten sich vor seiner Ansprache noch Demonstranten aufgehalten, im Keller der Kirche war am Vortag Feuer gelegt worden.

Vor der Kirche angekommen, machte Trump halt. Dort ließ er auch ein Pressefoto aufnehmen, auf dem er eine Bibel in die Höhe hält.

Trump posierte mit einer Bibel auf vor der St. John's Kirche in Washington, wo kurz zuvor Demonstrierende mit Tränengas und Guimmigeschossen auseinandergetrieben worden waren. Foto: AP / Patrick Samansky

Trumps Worte werden indes kaum dazu beitragen, die Proteste zu beruhigen, die sich in der vergangenen Woche in zahlreichen US-Städten verschärft hatten. Bereits vor einigen Tagen hatte der Präsident via Twitter Öl ins Feuer gegossen, als er den Spruch "When the looting starts, the shooting starts" ("Wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen") zitierte. Dieser wurde unter anderem vom ehemaligen Gouverneur Alabamas, George Wallace, häufig verwendet. Wallace war in den 1960er und 1970er-Jahren einer der prononciertesten Vertreter der Rassentrennung in den USA. 1968 machter er diese zum Inhalt einer Präsidentschaftskandidatur. Schon vor Wallace war der Spruch verwendet worden, um die Bürgerrechtsbewegung zu diskreditieren.

Trump hatte Montagabend vor seiner Rede Gouverneuren in einer Telefonkonferenz geraten, Härte zu zeigen: "Sie müssen Menschen festnehmen, vor Gericht stellen, und diese müssen lange in Haft kommen", sagte er laut einem Bericht der "New York Times". Der Zeitung war eine Aufzeichnung des Gespräches zugespielt worden. Trump bezeichnete in der Unterredung zudem Demonstranten als "Abschaum" und riet Gouverneuren, "nicht zu vorsichtig" zu sein. Die USA haben haben bereits jetzt die mit Abstand höchste Inhaftierungsrate der Welt. Rund 0,7 Prozent der US-Bevölkerung saß im Jahr 2016 im Gefängnis, unverhältnismäßig oft trifft die Haft schwarze Amerikaner.

Gewalt bei Protesten...

Seit Tagen demonstrieren in zahlreichen US-Städten tausende Menschen wegen der Tötung Floyds friedlich gegen rassistische Polizeigewalt. Auch im Ausland haben sich am Wochenende Demonstranten solidarisch mit jenen in den USA gezeigt.

Daneben kommt es aber auch zu schweren Ausschreitungen, in ganzen Häuserzügen wurden Fassaden, Fenster und Gärten zerstört. Supermärkte und Läden wurden vielerorts geplündert und Autos in Brand gesteckt. Auch gegen Menschen kam es zu Gewalt, es gibt Verletzte. Berichte über Todesopfer werden untersucht. Zum Ende der Ausschreitungen haben sowohl Vertreter der Protestbewegung als auch Gouverneure und Bürgermeister aufgerufen.

... und gegen Demonstrierende und Medien

Zugleich gibt es im Zuge der Demonstrationen auch Berichte, Fotos und Videos, die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten und gegen Journalisten dokumentieren. Darunter fällt der Einsatz von Gummigeschossen, teils auch ins Gesicht, von Pfefferspray gegen bereits Festgenommene und von augenscheinlich grundlosem Arrest. Auch Menschen, die nur in der Nähe der Demonstrationen waren, wurden von Gummigeschossen getroffen.

Den Tod George Floyds, auf dessen Hals bei seiner Festnahme ein Polizist mehr als acht Minuten lang gekniet war, haben am Montag zwei unterschiedliche Autopsien als Tötungsdelikt beurteilt. Eine von der Staatsanwaltschaft beauftrage hält fest, dass eine vorherige Beeinträchtigung Floyds durch ein Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben könnte, hält aber auch fest, dass seine Fixierung am Boden ursächlich für seinen Tod war. Eine von der Familie Floyds veranlasste weist auch den anderen Polizisten, die am restlichen Körper Floyds gekniet waren, eine Mitschuld zu. Floyd war vorgeworfen worden, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Jay Bob "JB" Pritzker, der demokratische Gouverneur von Illinois, reagierte als erster unter aus der Opposition auf Trumps Rede. Er nannte die Vorschläge des Präsidenten "verrückt" und bezeichnete ihn als einen Rassisten. Sein Staat werde keine Hilfe des Militärs anfordern, ihre Anwendung wäre auch illegal, sagte er CNN. "Das ist nicht die Art, wie wir uns in den USA verhalten. Unsere Sicherheitskräfte sind auf der Straße, um die Menschen zu schützen. Es ist nicht unser Geschäft – jedenfalls nicht hier in Chicago – friedliche Proteste niederzuschlagen". (red, 2.6.2020)