Auf Kritik an fehlenden Hilfen für die Gastronomie ging das Tourismusministerium in die Gegenoffensive und machte Förderungen für Berndt Querfeld bekannt

Querfeld präzisiert: Er habe keine nicht-rückzahlbaren Hilfen in Anspruch genommen. Foto: Regina Hendrich

Ein STANDARD-Interview mit dem Gastronomen Berndt Querfeld schlägt hohe Wellen. Der Unternehmer (u.a. Café Landtmann, Mozart) hatte scharf gegen die Regierung und angeblich ausbleibende Hilfe gewettert. "Die Hilfspakete sind zerplatzte Luftballons", hatte der bekannte Gastronom und ÖVP-Wirtschaftsbundmitglied gemeint. Pfingstmontag konterte dann das von Elisabeth Köstinger (ÖVP) geführte Tourismusministerium und zeigte sich "verwundert" über die Aussagen Querfelds. Die Äußerung wurde prominent von heute.at veröffentlicht. Der Artikel mit dem Titel "Promi-Wirt klagt über Corona-Geld, bekam aber 1 Million" wurde auf Twitter prompt von Gerald Fleischmann, Medienbeauftragter des Bundeskanzlers, geteilt.

Das Tourismusministerium verlautbarte, dass die Familie Querfeld für ihre zehn Cafés und Restaurants mehrere Instrumente für Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen und Mittel bewilligt bekommen habe. Man könne Querfelds Aussagen daher nicht nachvollziehen. Das Ministerium ersucht die Familie Querfeld, die bisher in Anspruch genommenen Summen offen zu legen oder die zuständigen Behörden von ihrer Amtsverschwiegenheit zu entbinden.

Kritik an Köstinger

Der Vorstoß hat in den sozialen Medien für einige Kritik gesorgt. Mehrere Nutzer vermuten eine Datenweitergabe durch das Ministerium, um Querfelds Kritik zu entkräften. Neos-Mandatar Helmut Brandstätter schrieb auf Twitter: "Wenn der Rechtsstaat funktioniert, wird sich herausstellen, welcher Mitarbeiter von Kurz hier Daten weiter gegeben hat." SPÖ-Mandatar Thomas Drozda sprach sogar von Denunziation.

Drozda spricht von Denunziation.

Querfeld bleibt bei seiner Aussage

Querfeld selbst konkretisiert auf Nachfrage des STANDARD: "Ich habe bisher keinen Euro an Förderungen erhalten, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Es gab für uns keine Zuschüsse, die im Unternehmen geblieben sind."

Für seine 350 Mitarbeiter fielen monatliche Lohnkosten von in Summe einer Million Euro an. Statt diese in die Arbeitslosigkeit zu schicken, meldete er Kurzarbeit an. Da das Arbeitsmarktservice das Geld dafür erst mit zwei- bis dreimonatiger Verspätung ausbezahlt, habe er für die Vorfinanzierung der Kurzarbeit einen Kredit in Höhe von 1,8 Millionen Euro aufgenommen.

Kurzarbeit: Geld fließt

Mittlerweile habe das AMS rund eine Million Euro beglichen. Geld, das pünktlich und direkt auf die Konten der Mitarbeiter geflossen sei. Er selbst habe davon nichts gehabt, "außer Zinsen für den Kredit und zeitlichen Aufwand". Er sehe die Kurzarbeit für seine Branche als reine Arbeitnehmerförderung, betont Querfeld erneut. Sie koste ihn mehr als die Kündigung der Belegschaft, zumal etwa auch der anfallende Urlaub nicht solidarisch mit dem AMS geteilt werde.

Einen Fixkostenzuschuss hat Querfeld, wie er sagt, bisher nicht beantragt. Er werde einen Antrag dafür einreichen und rechne für das Landtmann mit maximal 30.000 Euro für drei Monate. "Das klingt nach viel Geld. Letztlich werden wir damit aber nicht einmal die neue Markise bezahlen können." Ohne Kosten für Miete und Personal koste ihn das Landtmann monatlich 15.000 Euro. (vk, red, 2.6.2020)