"Verkackt es nicht": Youtuber Rezos neues Einstundenvideo über die "Zerstörung der Presse". Foto: Screenshot/Youtube/Rezo

Ein Jahr nach seiner "Zerstörung der CDU" geht der deutsche Youtuber Rezo an "Die Zerstörung der Presse". In seinem neuen Einstundenvideo beschreibt und kritisiert er Misstände im Journalismus und dessen Betrag zu Verschwörungstheorien. "Verkackt es nicht", appelliert der vor wenigen Wochen mit einem Nannen-Journalismuspreis ausgezeichnete Youtuber.

Das am 31 Mai online gestellte Video kam bis Dienstagfrüh auf mehr als 1,3 Millionen Abrufe auf Youtube.

Rezo ja lol ey

Rezo kritisiert in dem neuen Video vor allem "Bild", "Welt" aus dem Verlagskonzern Springer und die ebenfalls konservative "Frankfurter Allgemeine". "Verschwörungs-Shit" und "Missstände in der etablierten Medien- und Presse-Szene", fasst er den neuen Kommentar zusammen."

"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt reagierte rasch, unter anderem mit einer Einladung an den "lieben" Youtuber in die Redaktion. "Bevor der ganze Irrsinn los geht, lieber @rezomusik : Ich bin dieses schreckliche Millenial-Social-Media-Deutsch so leid. "Die Zerstörung der..." Jetzt Medien, vermutlich BILD. Sei froh, dass es Medien gibt, Rezo. Sei froh, dass nicht alle denken wie Du."

Rezo kritisiert die Angriffe von "Bild" auf den Virologen Christian Drosten, gegen die sich auch mehrere dafür zitierte Wissenschafter verwahrten. "Was für ein Kack-Move", kommentiert Rezo das. Er beobachtete, dass Zeitungen, auch die "Berliner Zeitung", Unwahres über ihn selbst berichteten. (red, 2.6.2020)