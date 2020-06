Das ist das Mikrophon, das die Prozessteilnehmer verwenden. Abseits dessen macht das Gericht Aufzeichnungen zur Unterstützung der Protokollführung – laut Grassers Anwalt wurden 170 Stunden "heimlich" aufgezeichnet. Foto: APA/Fohringer

Mit einem Riesentusch der Verteidigung soll am Dienstag der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser, die Exlobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger u. a. weitergehen. Der Verteidiger Grassers, Norbert Wess, hat Anträge auf Ausschließung des gesamten Richtersenats (inklusive Schöffen) vorbereitet und vor Gericht vorgetragen – und zwar wegen verbotener Bild- und Tonaufnahmen während der gesamten bisherigen Verhandlung, die am 12. Dezember 2017 begonnen hat. Das Gericht habe in dieser Zeit quasi ununterbrochen mitgefilmt und mitgeschnitten, sagte Wess in seinem Antrag – vor Verhandlungsbeginn in der Früh und vor allem auch in den Verhandlungspausen.

"Großer Lauschangriff"

Wess fuhr starke Geschütze gegen die Justiz auf: Die Anfertigung dieser Bild- und Tonaufnahmen stellten strafrechtlich relevanten Missbrauch von Tonaufnahmen- oder Abhörgeräten (§120 Strafgesetzbuch, StGB), Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB) sowie einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz (Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht; § 63 DSG) dar. Er sieht darin einen "großen Lauschangriff", jedenfalls auf objektiver Seite, wie er ausführte. Zur Erklärung: Auf subjektiver Seite ist für die genannten Delikte vorsätzliches Handeln des Täters Voraussetzung, von der geht aber eher niemand aus.

Tatsächlich nimmt das Gericht jeden Verhandlungstermin "durchgehend" in Bild und Ton auf, das hält die Richterin auch an jedem neuen Prozesstag fest, die Aufnahmen dienen der Unterstützung bei der Protokollführung. Das ist gemäß Strafprozessordnung für die Dauer der Hauptverhandlung erlaubt. Bei den Terminen selbst ist ja immer eine Schriftführerin dabei, die Protokolle werden den Verteidigern dann – mit viel zeitlicher Verzögerung– ausgefolgt, sie können die dann kontrollieren und Berichtigungsanträge stellen, was auch regelmäßig geschieht.

Vor Beginn und in der Pause

Die Crux dabei: Wess ist laut seiner Darstellung vor Gericht bei Durchsicht der Aufnahmen draufgekommen, dass die Ton- und Bildaufnahmegeräte den ganzen Tag nicht abgeschaltet werden und daher auch in den Pausen weiter aufnehmen. Neben Aufnahmen, die (aus verschiedenen Perspektiven) ein "Viererbild" ergeben, wie es Wess beschrieb und in der Verhandlung beispielhaft auf die Videowand übertragen ließ, gebe es auch Aufnahmen per "Fischauge". Auf denen sehe man den gesamten Großen Schwurgerichtssaal inklusive Zuschauer- und Journalistenbereich.

Da sei der Ton besonders gut, weil auch Richtmikrofone mit einer Reichweite von zehn bis 15 Metern verwendet würden. Und so seien zahlreiche streng vertrauliche, lange und intensive Gespräche von Angeklagten mit ihren Verteidigern aufgezeichnet worden, vor allem über Strategien, die weitere Vorgehensweise und anstehende Befragungen – "hochvertrauliche Kommunikation" also. Und alles ohne Wissen der Angeklagten und Verteidiger. Zudem sind laut Wess auch Gespräche von Leuten zu hören, die sich relativ weit hinten im Saal aufhalten – das ist dort, wo die Journalisten sitzen.

170 Stunden

Insgesamt, so hat der Anwalt ausgerechnet, seien 169 Stunden, 30 Minuten und 20 Sekunden außerhalb der Hauptverhandlung unrechtmäßigerweise aufgenommenen worden, "ein erschütterndes Bild". Gemessen an der durchschnittlichen Dauer eines Verhandlungstags entspreche das 34 weiteren Hauptverhandlungstagen.

Die rechtliche Folge, die Grasser Anwalt daraus ableitet: Verletzung des Rechts auf Verteidigung gemäß Strafprozessordnung, Verletzung des Grundrechts auf ein faires Verfahren gemäß EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention) und Waffengleichheit (er geht davon aus, dass die Staatsanwälte von den Rund-um-die-Uhr-Aufnahmen wussten), Verletzung der Verteidigerrechte eben bis hin zu Missbrauch der Amtsgewalt. Er hat die Vernichtung der Aufnahmen beantragt, will wissen, wer aller Einsicht hatte – und lehnt den gesamten Richtersenat als befangen ab und beantragt deren Ausschluss. Grund: Zweifel an der Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit. Der gesamte Schöffensenat sei befangen.

Staatsanwalt sieht Effekthascherei

Wess legte zu all diesen Fragen auch ein Privatgutachten des Strafrechtsprofessors Alois Birklbauer (Universität Linz) vor. Er kommt zum Schluss, dass die Aufnahmen vor Beginn der Verhandlung und in den Pausen nicht erlaubt seien, dass das Gericht damit auf objektiver Seite (sic) gegen das Straf- und Datenschutzgesetz verstoße und damit der Anschein der Befangenheit der Richter bestehe.

Der Staatsanwalt sieht in alldem einen "kleinen Sturm im Wasserglas", es sei alles rechtens und es werde auch kommuniziert, dass aufgenommen werde. Grassers Verteidiger wolle nur vom Inhalt des Verfahrens ablenken., es gehe um "Effekthascherei". Nach dem Antrag von Wess hat sich der Senat zur Beratung zurückgezogen, um 13 Uhr soll die Verhandlung dann fortgesetzt werden. (Renate Graber, 2.6.2020)