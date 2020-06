Nein. Ist es nicht. Denn Peter Huber kam durch. Kam an. Hörte das, was an diesem Abend zwar auch tausende andere hörten, was aber diesen Augenblick zu seinem Augenblick machte. Sein Name, seine Ziellinie. Sein Siegermoment. "Peter Huber, Austria – You are an Ironman."

Und auch wenn das offizielle Zielfoto, dieser Wimpernschlag, wenn man plötzlich wieder lachen und strahlen kann, das ist, was später am öftesten hergezeigt wird, zählen in Wirklichkeit die Bilder davor viel mehr: der Weg. Das Nichtaufgeben, wenn alles "Lass es!" schreit. Die Mühe der schier endlosen Ebene. Der Kraftakt von Kopf und Willen. Eben das "You want – you can – you will".

Wenn man den Zielbogen sieht, das Tosen der Zuschauer hört, die Elektrizität in der Luft spürt, sind die letzten paar Meter leicht. Aber vorher kommt der tiefste Punkt. Das schwarze Loch. Hier nicht aufzugeben ist das, was zählt. Ist das, wovon Huber immer spricht: der wahre Siegermoment.