Kämpfer der libyschen Einheitsregierung treffen mit jenen von General Haftar zusammen. Foto: AFP

Tunis – Die Kriegsparteien in Libyen haben sich UN-Angaben zufolge auf eine Wiederaufnahme der Waffenstillstandsverhandlungen geeinigt. Die UN-Mission in dem Land erklärte am späten Montagabend auf ihrer Homepage, sie begrüße den Plan, die Gespräche wieder zu starten. In den vergangenen Wochen hatten sich die Kriegsparteien heftige Kämpfe nahe der Hauptstadt Tripolis geliefert.

Die Libysche Nationalarmee (LNA) von Chalifa Haftar treibt seit April 2019 eine Offensive auf Tripolis voran, wo die international anerkannte Einheitsregierung ihren Sitz hat. Diese wird von der Türkei militärisch unterstützt, während die LNA Hilfe von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Ägypten erhält. Trotz der Vereinbarung von bereits zwei Waffenstillständen dieses Jahr halten sowohl der Beschuss als auch die Kämpfe an. (Reuters, 2.6.2020)