Dominic Thiem ist Servus TV wert und teuer – und er liefert Quote. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Dietrich Mateschitz' Fernsehsender Servus TV konnte sich im Mai 2020 im Jahresvergleich am deutlichsten steigern – plus 0,5 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum ab zwölf Jahren, gleichauf mit Puls 4 und nur einen Hauch hinter ATV. Die ORF-Quoten kehren in den Post-Corona-Modus zurück – und sinken gegenüber einem sehr ereignisreichen Mai 2019 merklich.

Vor allem die Quoten des ORF prägten im Mai 2019 das Ibiza-Video und das darauffolgende Regierungsende, von EU-Wahl, Song Contest, "Dancing Stars"-Finale und Niki Laudas Tod.

Servus TV hatte wieder Live-Tennis mit Dominic Thiem in der Austrian Pro Series. Der Red-Bull-Sender punktete quotentechnisch nach eigenen Angaben wieder mit "Servus am Abend", "Servus Nachrichten" und der Dokureihe "Bergwelten".

Im Folgenden die Quoten im Gesamtpublikum im Überblick und mit den Veränderungen zwischen Mai 2019 und Mai 2020. Durch Rundung der Marktanteile und der Veränderung auf je eine Kommastelle decken sich die in der Tabelle ausgewiesenen Veränderungen nicht immer mit der Differenz der Monatswerte.

Beim Publikum unter 50 meldet ATV seinen zweitbesten Mai-Wert seit 2010, vor allem mit Formaten wie "Amore unter Palmen" und "Das Geschäft mit der Liebe".

Das gemeinsame Frühstücksfernsehen der ProSiebenSat1-Sender in Österreich, "Café Puls", hatte laut Konzern beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren seinen besten Mai seit 2012.

Dennoch gingen die Marktanteile von Puls 4 beim jüngeren Publikum und beim Gesamtpublikum im Mai zurück.

Die Fellner-Mediengruppe feiert ein Prozent Marktanteil für ihr Oe24TV beim jüngeren Publikum, eine Steigerung um 0,3 Prozentpunkte gegenüber Mai 2019.

Die Marktanteile im Mai beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren im Überblick:

(fid, 2.6.2020)