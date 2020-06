Ein deutscher Youtuber ist in einem verlassenen Krankenhaus eingebrochen, um ein Video zu erstellen – und wurde deswegen nun wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. In einem 23-minütigen Video ist zu sehen, wie er gemeinsam mit weiteren Personen die Räume der Klinik in Büren durchsucht. Offenbar finden sie auch, wie in dem Beitrag zu sehen ist, mehrere Patientenakten und Röntgenblilder.

Das Video. ItsMarvin

Strafanzeige

Das sei laut Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow nicht akzeptabel, so sei es zu einem unbefugten Zugriff gekommen. "Die Polizeibehörde hat zusätzlich eine Strafanzeige aufgenommen sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Strafanzeige hat sich die Stadt Büren ausdrücklich angeschlossen", heißt es in einer Stellungnahme.

Die Klinik ist seit 2010 zu, die Stadt sei nicht dafür verantwortlich. Die Akten seien eigentlich baulich gesichert worden. "Dass im Gebäude sensible Akten weder sachgerecht noch datenschutzkonform aufbewahrt wurden, war der Stadt Büren nicht bekannt", so Schwuchow. Das Video ist noch online und zählt über 250.000 Aufrufe. (red, 2.6.2020)