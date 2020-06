Eine kleine Verbeugung – es soll ja schließlich auch Spaß machen. So handhabt jedenfalls unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen laut eigener Aussage in Corona-Zeiten das Grüßen. Was früher selbstverständlich wirkte, ein Handschlag, eine Umarmung, Bussi links, Bussi rechts, scheint schon lange zurückzuliegen. Manche Freunde und Familienmitglieder hat man zuletzt im März umarmt. Ein zaghaftes Winken aus eineinhalb Metern Entfernung muss derzeit reichen. Ein sogenannter "Corona-Shake" mit den Füßen bietet auch nur unzureichenden Ersatz. Und hin und wieder lässt man sich dann doch zu einer Umarmung zur Begrüßung oder zum Abschied hinreißen.

Oder so? Foto: gettyimages/istockphoto/NgKhanhVuKhoa

Wie handhaben Sie das Grüßen?

Halten Sie sich strikt an die Abstandsregeln? Machen Sie Ausnahmen – nach welchen Kriterien? Oder schütteln Sie Hände und umarmen Ihr Umfeld, wie es Ihnen beliebt? Was beobachten Sie im Freundes- und Familienkreis? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 3.6.2020)