Uefa-Zentrale in Genf. Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

Servus TV sicherte sich den Großteil der Rechte an Champions League und Europa League für Österreich, der ORF zeigt ab 2021/22 für drei Jahre je ein Live-Spiel pro Runde in der Europa League und in der neu geschaffenen Europa Conference League. Dienstag machte auch der ORF seinen Rechtekauf offiziell (DER STANDARD berichtete mehrfach).

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einer "Win-Win-Situation für die Fußballfans, die Vereine und den ORF gleichermaßen". Laut ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost sicherte man sich die Rechte "zu verantwortbaren Konditionen. Das ist bei den bekannten Voraussetzungen durchaus eine sportliche Sensation, über die wir uns für unser Publikum freuen." (APA, 2.6.2020)