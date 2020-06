Der junge Berger mit dem jungen Vettel.

Foto: Clive Mason/Getty Images

Wörgl – Gerhard Berger sieht für die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 kaum noch Alternativen. "Er will in einem Topteam fahren, da gibt es nur noch Mercedes als Möglichkeit. Aber auch dort, so fürchte ich, sind die Plätze besetzt", sagte der Tiroler DTM-Boss der "Sport Bild" (Mittwoch).

Vettel muss zum Saisonende bei Ferrari gehen. Ob er seine aktive Karriere im Motorsport fortsetzt, ist noch nicht bekannt. "Für ihn kann es nur die DTM geben. Aber im Ernst: Warum eigentlich nicht? Er fährt immer noch auf höchstem Niveau. So kann er sich mit Rennautos, die er mag, mit anderen großartigen Fahrern messen", meinte Berger launig.

Rennserie droht das Aus

Nach der überraschenden Ausstiegsankündigung von Audi zum Jahresende bleibt als Hersteller in der DTM für 2021 derzeit nur BMW. Damit droht der Rennserie das Aus. "Grundsätzlich ist der Ausstieg jedes Herstellers ein Rückschlag für die DTM", sagte der ehemalige Formel-1-Pilot Berger.

Der Schritt von Audi sei aber besonders enttäuschend. "Da meldete sich niemand, nicht davor, währenddessen oder danach. Ich habe wirklich bis zum heutigen Tage von keinem Vorstand persönlich gehört. Das ändert natürlich nichts an der grundsätzlichen Entscheidung, die ja sowieso zu respektieren ist. Aber es zeigt schon die unterschiedlichen Herangehensweisen und Firmenkulturen", sagte Berger. (APA, 2.6.2020)