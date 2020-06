In der Nacht schlugen die meist friedlichen Proteste zum Teil auch in Gewalt um. Bibelwissenschafter kritisieren Trump für seinen Auftritt mit Bibel

Washington/Minneapolis – In den USA hat es in vielen Großstädten am Dienstag tagsüber erneut friedliche Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität gegeben, die teilweise gegen Abend in gewaltsame Ausschreitungen umschlugen. Große Märsche fanden in Los Angeles, Philadelphia, Atlanta und New York City sowie in Washington D.C. in der Nähe des Parks statt, wo US-Präsident Donald Trump am Montag Demonstranten gewaltsam entfernen ließ, damit er für ein umstrittenes Pressefoto vom Weißen Haus zu einer historischen Kirche mit hochgehaltener Bibel gehen konnte.

Mittlerweile bestätigte auch die offizielle Autopsie, dass der schwarze George Floyd durch von einem weißen Polizisten angewendete Gewalt ums Leben gekommen war. Der Beamte hatte Floyd bei dessen Festnahme fast neun Minuten lang mit seinem Knie auf dessen Nacken auf den Boden gedrückt, obwohl Floyd wiederholt sagte, er bekomme keine Luft mehr. Die Amtshandlung wurde gefilmt, daraufhin entbrannten die Proteste

Bibelwissenschafter kritisieren Trump

Für seine Inszenierung mit der Bibel erntete Trump nicht nur in sozialen Medien und vom Erzbischof von Washington Kritik. Auch Bibelwissenschafter verurteilten den Auftritt vor der St. Johns Kirche. Trump habe damit "missbraucht, was vielen eine geschätzte geistige Quelle und ein Symbol ist" und auch eine "heilige Stätte verletzt", heißt es in einem offenen Brief der "Society of Biblical Literature" mit Sitz in Atlanta (Georgia).



Politische Führer sollten "überlegt und verantwortungsvoll" mit der Bibel umgehen. "Die Bibel sollte nicht als Waffe dienen, um die Menschlichkeit anzugreifen oder die Würde des menschlichen Geistes zu verletzen", hieß es in Anspielung auf den US-Präsidenten in der Erklärung der nach eigenen Angaben weltgrößten Fachgesellschaft für biblische Wissenschaften.

1.600 Soldaten nach Washington

Die Bibelwissenschafter stellten sich in ihrer Erklärung hinter die nach dem Tod von George Floyd entstandene Protestbewegung. "Wir spenden dem Geist des Protest Beifall, der weltweit nach dieser feigen Tat entstanden ist, während wir zugleich die Gewalt geklagen, die in Teilen dieses sonst friedlichen und notwendigen Protests entstanden ist. Schwarze Leben zählen. Die Bibel zählt."

Nach der Ankündigung Trumps, auch das Militär gegen eigene Bürger einsetzen zu wollen, wurden nach Militärsangaben rund 1.600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt. Bei Bedarf sollen diese die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt unterstützen können. Die Militärpolizisten und Infanteristen stünden bereit, um gegebenenfalls unterstützend einzugreifen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Minister Mark Esper habe die Verlegung der Soldaten angeordnet, hieß es weiter.

Floyds Mutter meldete sich

Unterdessen füllten auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles Hunderte von Menschen die Straßen und marschierten an berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Andere versammelten sich vor der Hauptwache der Polizei in der Innenstadt, umarmten Polizisten und reichten sich die Hände als Zeichen des Friedens. In New York City marschierten Tausende friedlich die 86th Street hinauf, hielten Schilder mit der Aufschrift "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden" und skandierten "sag' seinen Namen, George Floyd", gefolgt von einer stillen Mahnwache. In Floyds Heimatstadt Houston versammelten sich Tausende zu einem von seinen Freunden und seiner Familie organisierten Marsch.

In Minneapolis forderte Roxie Washington, die Mutter von Floyds 6-jähriger Tochter Gianna, Gerechtigkeit und sagte, Floyd sei ein guter Vater und ein guter Mensch gewesen, der es nicht verdient habe, unter dem Gewicht von drei Polizisten mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig zu sterben. "Am Ende des Tages können sie nach Hause gehen und bei ihren Familien sein", sagte Washington. "Gianna hat keinen Vater mehr. Er wird sie nicht aufwachsen sehen, nicht bei ihrem Abschluss dabei sein. Er wird sie nie als Braut zum Altar führen können."

Gewalt in der Nacht

Nach Einbruch der Dunkelheit schlugen die friedlichen Demonstrationen trotz der Ausgangssperre teilweise in Gewalt um: Es kam in mehreren Städten zu Ausschreitungen, Vandalismus, Brandstiftung und Plünderungen. Demonstranten zertrümmerten Fenster und plünderten Luxusgeschäfte auf der Fifth Avenue in New York und setzten ein Einkaufszentrum in Los Angeles in Brand. In einigen Städten wurden Polizeibeamte mit Steinen und Gegenständen beworfen. In zwei Städten wurden nach offiziellen Angaben fünf Polizisten von Schüssen getroffen, einer davon schwer.

Während der Proteste kam es nicht nur regelmäßig zu Ausschreitungen, sondern auch zu massiver Polizeigewalt gegen Demonstrierende, Unbeteiligte und Reporter. Aber auch diese Szenen sorgten für Aufregung: Drei Schwarze standen in Los Angeles im Viertel Van Nuys vor einem Laden, wehrten Plünderer ab und riefen die vorbeifahrende Polizei zur Hilfe. Viele Nutzer kommentierten daraufhin, dass der Vorfall erneut zeige, dass die US-Polizei Schwarze immer noch vor allem als Täter sehe.

Der US-Bundesstaat Minnesota, in dem George Floyd von der Polizei getötet wurde, reichte am Dienstag Anzeige gegen die Polizei in Minneapolis aufgrund möglicher Verstöße gegen Bürgerrechte ein. Es soll ermittelt werden, ob die Einheit systematisch diskriminiert.

Proteste erreichen Wahlkampf

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage sympathisiert eine Mehrheit von 64 Prozent der US-Bürger mit den Protesten. Mehr als 55 Prozent der befragten Amerikaner gaben an, dass sie Trumps Umgang mit den Protesten missbilligten, darunter 40 Prozent, die sein Vorgehen "stark" missbilligten. Ein Drittel der Befragten stehe laut der Umfrage hinter Trump.



In einer Ansprache in Philadelphia wandte sich Joe Biden, der demokratische Kandidat für die Präsidentschaftswahlen, direkt gegen Trump. Die Wahl im November nannte er einen "Kampf um die Seele dieser Nation". Von keinem Präsidenten lasse man sich den Mund verbieten, sagte Biden: "Wir werden nicht jene Rauchgranaten werfen lassen, die das als eine Gelegenheit sehen, um Chaos zu verbreiten, und uns von den wirklichen und legitimen Klagen im Herzen dieser Proteste ablenken lassen." (APA, Reuters, red, 3.6.2020)