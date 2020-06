Slowakinnen und Slowaken, die trotz aller Schwierigkeiten aus Österreich in die Heimat zurückwollen, lassen sich beim Grenzübergang Berg registrieren. Foto: AFP / Joe Klamar

Es ist eine kleine, aber vielsagende Lockerung im strengen slowakischen Grenzregime: Seit Dienstag dürfen Reisende aus Tschechien und Ungarn auch dann für maximal 48 Stunden ohne Corona-Test und Zwangsquarantäne in die Slowakei einreisen, wenn sie in den genannten Ländern keinen offiziellen Wohnsitz haben. Allerdings müssen sie den gewöhnlichen Aufenthalt dort mit "mindestens zwei vertrauenswürdigen Dokumenten" belegen, wie es auf der Corona-Website der slowakischen Regierung heißt. Penibel wird auch gleich aufgelistet, was das alles sein kann – etwa ein Arbeitsvertrag, eine Versicherungspolizze, Zahlungsbestätigungen, ein Konto bei einer Bank.

Vermeintliche Erleichterungen im Grenzverkehr bedeuten also nicht unbedingt weniger Bürokratie. Diese Erfahrung haben in den vergangenen Wochen viele Menschen in Europa gemacht. In der Slowakei, wo besonders drastische Maßnahmen eingeführt wurden, kommt das aber umso stärker zum Tragen. Die eingangs beschriebene Neuerung etwa betrifft vor allem Slowakinnen und Slowaken, die in Tschechien oder Ungarn einen Job haben und zwischendurch mal schnell nach Hause wollen. Die Mehrzahl jener, die in Österreich arbeiten, muss sich beim Planen eines Verwandtenbesuchs noch gedulden.

"Im Ausland hängengeblieben"

"Nehmen Sie etwa Männer, die in Wien auf Montage sind", sagt Denisa Tadic, eine Krankenschwester aus der Slowakei. Sie lebt seit 18 Jahren in Österreich und steht mit einigen ihrer oftmals pendelnden Landsleute in Kontakt. "Die machen zum Beispiel eine Hausfassade fertig oder bauen bei einer Firma Fenster ein. Nach zwei oder drei Wochen, wenn der Auftrag erledigt ist, fahren sie wieder nach Hause. Das ist in der EU doch die normale Arbeitsmobilität", so Tadic im Gespräch mit dem STANDARD. Nun aber seien manche "im Ausland hängengeblieben".

Vor einer Einreise in die Slowakei scheuen viele nämlich wegen der harten Quarantänebestimmungen zurück. Mit wenigen Ausnahmen muss sich jeder, der das Land betritt, in eines der staatlichen Quarantänezentren begeben und sich dort einem Corona-Test unterziehen. Nur wenn dieser negativ ausfällt, darf man nach Hause – um dort den Rest einer insgesamt zweiwöchigen Frist in Heimisolation zu verbringen, die dann auch gleich für alle anderen Personen im Haushalt gilt.

Dabei kann aber bereits der Aufenthalt im Quarantänezentrum selbst – meist handelt es sich um umfunktionierte Internate, Studentenheime oder Pensionen – durchaus länger als 14 Tage dauern. "Oft leben dort Menschen zusammen, die in verschiedenen Ländern gearbeitet und sich nie zuvor getroffen haben", erzählt Denisa Tadic. Wenn jemand positiv getestet wird, dann verlängert sich die staatliche Quarantäne auch für die anderen, die mit dieser Person Kontakt hatten.

Angst vor Jobverlust

Tatsächlich gibt es immer wieder Berichte über Ansteckungen in den Quarantänezentren. Was die Aufenthaltsdauer betrifft, so gilt ein Mann, der ziemlich am Anfang der Corona-Krise aus Tirol nach Hause gefahren war, als Rekordhalter: Er wurde nach seiner Ankunft in der Slowakei in einem Sechsbettzimmer untergebracht und soll es auf 59 Tage "Staatsquarantäne" gebracht haben. Viele gehen dieses Risiko lieber nicht ein und verzichten ganz auf Besuche in der Heimat. Manche haben deshalb seit Wochen ihre Kinder nicht gesehen. "Quarantäne könnte für sie bedeuten, dass sie nicht rechtzeitig zurückkommen und ihren Job verlieren", erklärt Denisa Tadic.

Seit Ende voriger Woche bietet eine Überwachungs-App immerhin die Möglichkeit, die Quarantäne von Anfang an in Heimisolation abzusitzen. Auch darüber gibt die Corona-Seite der erst im März angelobten Regierung von Premier Igor Matovič Auskunft: Benötigt werde etwa "ein Smartphone mit Kamera und Positionierungssystem", ausreichender Akku-Ladung ("empfohlen 100 Prozent") und "Nonstop-WLAN-Verbindung". Ein Corona-Test sowie Heimquarantäne für alle anderen Personen im Haushalt sind ebenfalls Pflicht.

Nicht nur Denisa Tadic hat ihre regelmäßigen Verwandtenbesuche vorerst gestrichen. Kritik von im Ausland lebenden Landsleuten wies Premier Matovič allerdings erst im Mai mit gewohnt deftigen Worten zurück und verwies auf die niedrigen Infektionszahlen im Land: "Machen wir uns das wegen der Hunde, die hinter dem Zaun heulen, nicht kaputt."

Grenzentscheidungen stehen bevor

Die Zäune abzubrechen könnten im Laufe des Mittwochs Deutschland und Italien beschließen. Die deutsche Regierung berät über die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni. Dazu soll ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaubern verabschiedet werden. Auf dieser Grundlage will die deutsche Bundesregierung die Verhandlungen mit den zentralen Urlaubsländern der Deutschen, zu denen Österreich gehört, weiter vorantreiben. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung der Reisewarnung soll erst später fallen.

Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind auch Italiens Grenzen seit Mittwoch wieder für Urlauber geöffnet. Die neue Reisefreiheit gilt für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren.

Zurückhaltung in Österreich bröckelt

Österreich war umgekehrt bisher noch zurückhaltend mit seinen Grenzen zu Italien. Nun werden diese vielleicht doch auch schon Mitte Juni geöffnet, sollte es die Entwicklung im Nachbarland zulassen. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag unter Berufung auf "informierte", aber nicht näher genannte Quellen. Aus dem Wiener Außenministerium gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Werde am 15. Juni die Reisefreiheit nicht für ganz Italien wiederhergestellt, würde Wien zumindest deren Wiederherstellung mit jenen italienischen Regionen in Betracht ziehen, die positive epidemiologische Daten vorweisen können, hieß es. Dazu findet am Mittwoch in Wien ein runder Tisch statt, an dem die zuständigen Ministerien über die weitere Vorgangsweise beraten. (Gerald Schubert, red, 3.6.2020)