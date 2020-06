Ein erstes Bild: Das Gerät erinnert an Chromecast, ist aber oval statt rund. Foto: XDA Developers

Google will diesen Sommer ein neues Streaming-Gerät auf den Markt bringen. Die Plattform "XDA Developers" will offizielle Marketing-Bilder erhalten haben, die einen neuen Dongle zeigen. Das mit dem Codenamen "Sabrina" betitelte Gerät soll mit Android TV, umbenannt zu Google TV, ausgestattet sein, anstatt lediglich Streaming-Optionen anzubieten. Optisch erinnert der Dongle an Chromecast, ist jedoch oval statt rund. Die Bilder entstammen einer Preview-Version der Firmware.

Das Konzept hinter Streaming-Sticks liegt darin, "dumme" Bildschirme ohne Software "smart" zu machen. Dabei müssen Nutzer sie lediglich via HDMI an ihrem Monitor oder Fernseher anschließen. Ebenfalls beigelegt wird bei "Sabrina" eine Fernbedienung, die einen eigenen Knopf beinhaltet, der den Google-Sprachassistenten aktiviert.

Dementsprechend ist auch ein Mikrofon verbaut. Dazu kommt eine Navigation via Zurück-Button, Home-Button, Lautstärketasten und ein D-Pad. Ebenfalls mit dabei ist ein IR-Blaster zur autonomen Programmierbarkeit. Anders als die Konkurrenz verzichtet Google auf einen eigenen Knopf für einen bestimmten Streamingservice.

Teil von Google Nest

"XDA Developers" zeigt außerdem eine Oberfläche. Dabei ist eine Karusselansicht zu sehen, die automatisch durch mehrere Inhalte blättert. Dabei wird angegeben, von welchem Anbieter der jeweilige, wohl auf den Nutzer zugeschnittene Content passt. Ebenso zu sehen sind Benachrichtigungen von Google-Nest-Produkten, die vor allem für die Heimsicherheit angeboten werden. Google soll offenbar planen, "Sabrina" unter der Marke Nest auf den Markt zu bringen.

Ein Veröffentlichungsdatum für Googles Stick mit Android-TV gibt es noch nicht, wie "WinFuture" schreibt, könnte es aufgrund der Coronakrise auch eine Verschiebung der geplanten Produkte im Sommer geben. (red, 3.6.2020)