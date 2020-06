Firefox. Foto: mozilla

Mozilla hat eine neue Version seines Browsers Firefox veröffentlicht. Firefox 77 kann via Update oder direkt auf der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden. Dabei gibt es einige Neuerungen: So wird die RenderingEngine WebRender bei Laptops mit hochauflösenden Bildschirmen und Nvidia-Grafikkarte automatisch aktiviert. Dabei setzt das Visualisierungsprogramm auf die GPU; um Prozesse flotter und flüssiger darzustellen.

Zum Einsatz kommt die Technik nun standardmäßig bei Geräten mit mittelgroßen und großen Displays (3.440x1.440) und Windows 10. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Feature eingeführt, nun wird es erstmals standardmäßig aktiviert und weiter ausgebaut.

Übersicht auf Zertifikate

Mozilla bringt außerdem eine bessere Übersicht für TLS-Zertifikate. Einen Blick darauf kann man unter der neuen Seite about:certificate werfen. Ansonsten bringt das Unternehmen eine Reihe an Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen. Beispielsweise sorgten Bugs dafür, dass der Browser abstürzte. Im Vereinigten Königreich werden nun über Pocket Artikel in neuen Tabs empfohlen, so, wie es im deutschsprachigen Raum bereits üblich ist. Die neue Version ist auf der Webseite von Mozilla verfügbar. (red, 3.6.2020)