Die Vorwürfe gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache reißen nicht ab: Neben einer antisemitischen Widmung bringt ihn nun auch eine Affäre um eine Privatklinik in Bedrängnis. Noch dazu startet am Donnerstag der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Was wir vom ersten Tag erwarten können und ob Straches Einzug in den Wiener Gemeinderat wackelt, analysiert Fabian Schmid vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 3.6.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mjam, online Essen bestellen. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

Foto: Mjam