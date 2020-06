Das Hotel Bauer Palazzo soll spätestens Anfang Juli wieder aufsperren. Foto: Dario Garofalo

Mehrere Luxushotels hat die österreichische Signa Gruppe bereits in ihrem Portfolio; etwa das Park Hyatt in der Wiener Innenstadt, das Chalet N in Lech und das Villa Eden Luxury Resort am Westufer des Gardasees. Nun kommt ein weiteres dazu: Das altehrwürdige Hotel Bauer Palazzo in Venedig, am Canal Grande unweit des Markusplatzes gelegen, wurde von Signa Prime Selection erworben. Verkäufer ist der US-amerikanische Hedgefonds Elliott, der das Hotel erst vor einem Jahr gekauft hatte.

Wiedereröffnung Anfang Juli

Signa übernimmt damit auch den Hotelbetrieb des Hauses mit 210 Zimmern. Nach der Corona-bedingten Schließung will man nun spätestens mit Anfang Juli wieder aufsperren, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vor einem Jahr wurde der Wert auf 400 Millionen Euro geschätzt.

"Mit dem Ankauf des historischen Hotel Bauer Palazzo in absoluter Bestlage Venedigs haben wir eine weitere einzigartige Immobilie für das Portfolio der Signa Prime erworben und bauen unsere Marktposition als führendes europäisches Immobilienunternehmen weiter aus", so Signa-Chef Christoph Stadlhuber.

Gegründet von Österreichern

Das Hotel Bauer Palazzo wurde 1880 eröffnet. Erste Eigentümer waren der österreichische Unternehmer Julius Grünwald und seine Frau. Nach Grünwalds Tod im Jahr 1930 wurde das Hotel an den ligurischen Schiffbauer Arnaldo Bennati verkauft. Unter seiner Führung wurde das Hotel vollständig restauriert.

Während dieser umfangreichen Renovierung, die fast zehn Jahre dauerte, erhielt das Hotel eine neue moderne Einheit. Obwohl die beiden Gebäude, die verschiedenen Epochen angehören, heutzutage zwei verschiedene Hotels sind, sind sie immer noch durch ein System von Passagen miteinander verbunden. Das Hotel Bauer im Liberty-Stil, das 1949 nach den Renovierungsarbeiten wieder öffnete, war das modernste und eleganteste Luxushotel in Venedig. (red, 3.6.2020)