Sega feiert seinen 60. Geburtstag mit der Veröffentlichung einer Miniaturversion des Game Gear. Das Gerät erscheint am 6. Oktober vorerst nur in Japan und kostet dort umgerechnet 40 Euro. Der Game Gear Micro ist nur 80 Millimeter breit und 43 Millimeter hoch, mit einem 1,15-Zoll-Bildschirm. Kauft man alle vier unterschiedlichen Farbversionen, bekommt man eine Art Vergrößerungsglas namens "Big Window" dazu.

Unterschiedliche Games

Die Spielgeräte unterscheiden sich nicht nur in der Farbauswahl, sondern auch darin, welche Games darauf installiert sind. Die schwarze Version wird mit Sonic, Out Run, Royal Stone und Puyo Puyo Tsu ausgeliefert, die blaue Ausgabe mit Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale und Baku Baku Animal. Auf dem gelben Game Gear finden sich Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict und Nazo Puyo Aruru no Ru, und die rote Version kommt mit Game Gear Shinobi, Columns und zwei Megami Tensei Gaiden-Spielen.

Bereits vorbestellbar

Ob die Minikonsolen auch nach Europa kommen, ist vorerst unbekannt. Über Umwege lässt sich das Gerät aber sicher bestellen. Angeboten wird es nämlich bei Amazon Japan, Rakuten und Ebten. Bei der Sprachausgabe dürfte nur Japanisch zur Verfügung stehen. Aufgrund der knappen Größe dürfte der Game Gear Micro aber ohnehin mehr Sammelobjekt als nutzbare Spielkonsole sein.

Nintendo mit Game Boy erfolgreicher

Segas Game Gear wurde 1990 in Japan veröffentlicht und kam 1991 auch nach Europa. Der Handheld trat damals gegen Ataris Lynx und Nintendos Game Boy an. Letztgenannte Spielkonsole war auch deutlich populärer – obwohl Segas Game Gear technisch überlegen war. Die Größe, der hohe Preis, falsches Marketing und ein Mangel an Spielen dürften dafür gesorgt haben, dass "nur" elf Millionen Geräte verkauft wurden. Beim Game Boy waren es knapp 119 Millionen, wenn man den Game Boy Color dazurechnet. (red, 3.6.2020)