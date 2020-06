"The Last Of Us 2" fordert die PS4 ordentlich heraus. Foto: Naughty Dog

The Last Of Us 2 bringt Sonys PS4 offenbar an ihre Grenzen. Wie Washington-Post-Journalist Gene Park auf Twitter mitteilte, soll das Game dafür sorgen, dass die Lüfter sehr laut werden. Park weist daraufhin, dass er eine PS4 Pro der ersten Generation nutzt, bei der die Lüfter gereinigt wurden. Trotzdem sollen diese bei der Nutzung des Blockbusters lauter werden als die Klimaanlage des Journalisten.

Auch die normale Konsole betroffen

"Ich musste die Lautstärke erhöhen", twitterte Park ferner auf Nachfrage eines Users. Das Problem soll bei der PS4 Pro übrigens dann bestehen, wenn man die Auflösung auf 1080p heruntersetzt. DER STANDARD kann ähnliches berichten. Auch bei der PS4 werden die Lüfter der Konsole sehr laut, wenn man The Last Of Us 2 spielt. Das Game von Naughty Dog erscheint am 19. Juni. (red, 3.6.2020)