Keedron Bryant eroberte das Internet mit einer simplen Botschaft: Einfach nur am Leben zu bleiben wünscht sich der junge Sänger. Foto: Youtube

Jacksonville – Mit einem Video im Internet fast drei Millionen Aufrufen zu lukrieren, das wünschen sich viele junge, aufstrebende Musiker. Dem zwölfjährigen Gospelsänger Keedron Bryant ist das mit seinem 50-sekündigen A-cappella-Song gelungen – doch könnte der Anlass für seinen Erfolg nicht trauriger sein. Der Tod des Afroamerikaners George Floyds streute Salz in die ohnehin offenen Wunden der afroamerikanischen Bevölkerung. Viele fürchten um Leib und Leben, wenn sie nur das Haus verlassen.

Auch die Mutter von Keedron, Johnetta Bryant, traf der unnötige Tod Floyds tief. Besonders dessen Ruf nach seiner Mutter, kurz bevor er starb, ließ die gläubige Frau nicht los. Im Gebet für George Floyd kam ihr auch der starke Text zu dem Song, den ihr Sohn später interpretieren sollte. "Gott gab mir diesen Songtext", sagte sie lapidar in einem Interview über die Genese des Stücks. I just wanna live erzählt aus der Perspektive ihres Sohnes, aus der Perspektive aller schwarzer junger Männer: Man will keine Probleme, es wurde schon genug gekämpft, heißt es da. Der bescheidene Wunsch: ein Leben in Frieden.

Kirche und Leichtathletik

Keedron, der schon als ganz kleiner Bub in der Kirche im Chor sang, interpretiert das tieftraurige Lied nicht nur hervorragend, er spürt den Schmerz einer ganzen Bevölkerungsgruppe richtiggehend und versieht seinen Gesang doch mit einem Funken Hoffnung. Das berührt soeben Menschen weltweit.

Von Barack Obama über die Schauspielerin Lupita Nyong’o, vom Basketball-Superstar LeBron James bis zu Musikerkollegin Janet Jackson zollten dem Sänger Größen aus allen Sparten Respekt; das Video verbreitete sich viral. Berühmt zu werden war aber sicherlich nicht das Ziel. Keedron wollte mit dem Song ein Gemeinschaftsgefühl unter jenen schaffen, die ähnliche Erlebnisse verbinden: geteiltes Leid sozusagen.

Für ein großes Publikum zu singen ist für Keedron Bryant allerdings trotzdem nichts Neues. Bei der NBC-Talenteshow für Kinder, Little Big Shots, war er bereits zu Gast und gab dort den Gospelklassiker Oh Happy Day zum Besten.

Es wird sicherlich nicht der letzte Auftritt des wohlerzogenen und gottesfürchtigen jungen Mannes sein, der neben dem Singen auch noch ein Talent für Leichtathletik hat. Er sieht es als seine Aufgabe, Menschen mit seinem Gesang zu berühren und die Welt damit positiv zu beeinflussen.

In den Charts werden wir ihn aber vermutlich nicht hören. Keedron möchte professioneller Gospelsänger werden. Live wird man ihn also vor allem in der Kirche erleben können.