Das Stadion Tourbillon in Sion. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Sion – Der Schweizer Fußball-Klub FC Sion beantragt mittels einer einstweiligen Verfügung die Aufhebung der Wiederaufnahme der Saison. Der Verein fordert zu diesem Zweck die Wettbewerbskommission (Weko) auf, eine Untersuchung gegen die Swiss Football League (SFL) einzuleiten.

Sion will geklärt haben, ob die SFL "seine beherrschende Stellung" missbraucht habe. Die SFL wiederum will aufgrund des von der Weko festgelegten Zeitraums ihre Position darlegen. Die SFL erinnert indes erneut daran, dass 17 von 20 Vereinen am vergangenen Freitag für die Wiederaufnahme der Saison für den 19. Juni gestimmt hatten. (APA/sda, 3.6.2020)