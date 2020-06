Für Mitarbeiter der Lauda-Basis in Wien hieß es zuletzt zittern. Mehrmals hatte die Geschäftsführung gedroht, die Basis zu schließen. Foto: APA

Wien – Details sind noch nicht bekannt, aber am Ende hat es doch gereicht. Beim Kollektivvertrag (KV) für die Ryanair-Tochter Laudamotion ist eine Einigung erzielt worden. Laudamotion habe wesentliche Nachbesserungen geleistet, so der eine Teil der Verhandler, die Wirtschaftskammer, in einer Aussendung. Der hohe Einsatz der vergangenen Tage habe sich ausgezahlt. "Jetzt wäre es wichtig, dass das Unternehmen diesen Kollektivvertrag umsetzt, damit die Basis Wien und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder eine Perspektive haben", so Manfred Handerek, Geschäftsführer der Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ.

Noch ein Anlauf

Die Gewerkschaft Vida und die Wirtschaftskammer (WKÖ) hatten am frühen Mittwochabend noch einmal einen Anlauf in Sachen Verhandlungen über einen neuen schlechteren Kollektivvertrag für die Lauda-Beschäftigten in Wien unternommen – nachdem Laudamotion bereits wiederholt erklärt hatte, nun sei Schluss, die Basis Wien werde geschlossen.

Zuletzt schienen die Gräben zwischen den Verhandlungspartner, der Gewerkschaft Vida und der Wirtschaftskammer schier unüberbrückbar, auch wenn man sich in einigen Punkte näher gekommen war. Bei den Flugbegleitern etwa hatte die Gewerkschaft einer Lohnkürzung von zehn Prozent zugestimmt. Der Knackpunkt war aber – wie berichtet – das Einstiegs-Basisgehalt (ohne Flugstunden). Ryanair besserte zuletzt auf ein garantiert auszuzahlendes Jahresgehalt von 19.200 Euro brutto (monatlich 1371) auf und argumentierte, es läge um 65 Euro über der von der Vida als Knackpunkt genannten Armutsgrenze, die Vida forderte 20.160 Euro (1440 Euro brutto monatlich).

Fix oder leistungsabhängig

Streitpunkt war unter anderem der Umstand, dass die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gehalt und dem genannten Jahresgehalt von 19.200 nach dem Willen von Lauda im Nachhinein ausgezahlt werden sollte, wenn das Einkommen samt Zulagen und Zubrot aus dem Bordverkauf unterhalb dieser Grenze zu liegen komme. Die Vida sprach von einem monatlichen garantiertem Fixum von 1.000 Euro, das sei nicht akzeptabel.

Bei normalem Flugbetrieb würden die Gehälter auf ein durchschnittliches Bruttomindestgehalt von rund 1.800 Euro im Monat steigen, also bei 14 Monatsgehältern 25.000 Euro jährlich ausmachen, lautete hingegen das Argument der Arbeitgeber. Auch bei den Piloten war man nicht auf einer Linie. Ob die Kapitäne über eine Gehaltsreduktion um 30 Prozent hinaus noch einen kleinen Teil ihres Jahresgehalts an die schlechter bezahlten Co-Piloten abgeben sollten, darüber herrschte bis zuletzt keine Einigkeit.

Wiederholte Drohung



Die Ryanair-Tochter hatte am Dienstag ihr Ultimatum bereits ein drittes Mal verlängert und gleichzeitig erklärt, weiteren Verbesserungen werde man nicht zustimmen. Sollte die Vida den KV nicht – wie bereits davor die Wirtschaftkammer – unterschreiben, werde die Lauda-Basis in Wien mit rund 500 Mitarbeitern geschlossen.

Die 300 betroffenen Piloten und Flugbegleiter wurden jedenfalls beim AMS von der Kurzarbeit ab- und zur Kündigung angemeldet. Das gilt auch für die 70 Angestellten der Lauda-Zentrale sowie 200 Crewlink-Leiharbeiter.

Neuer Flugplan ab Juli

Werde man mit der Gewerkschaft nicht handelsein, würde Ryanair eben ohne Lauda ab Juli die Flüge ab Wien durchführen, hatte Ryanair-Boss Michael O'Leary wiederholt lautstark gedroht. Die drei in Wien stationierten Ryanair-Boeings und 15 weitere Maschinen aus anderen Ryanair-Basen würden dann ab Wien 64 Destinationen in 23 Ländern bedienen. Dem Vernehmen nach soll es allerdings keineswegs gesichert sein, dass Ryanair die Slots der Tochter Laudamotion einfach übernehmen kann. Dennoch: Einen entsprechenden Flugplan und die zugehörige Presseerklärung gab es bereits. Einen Termin für eine virtuelle Pressekonferenz hat Ryanair für Donnerstag Vormittag anberaumt. (rebu, 4.6.2020)