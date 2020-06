Badeanzug Solid & Striped

(RONDO Exklusiv, 22.6.2020)

Über das Shooting:

Model: Lotte Trausner / Stella Models

Make-up: Sabine Reiter / MAC, Less is More Organic Haircare

Produktion: Michael Steingruber

Location: Playa de Nagüeles, Andalusien

Das Shooting fand Anfang Februar in Marbella statt.

Bezugsquellen:

oseree.com

oceanusswimwear.com

iamswimwear.com

Bikini: dolcegabbana.com Kohlmarkt 8/10, 1010 Wien Sonnenbrille: balenciaga.com

maxmara.com

solidandstriped.com

Weiterlesen:

Welcher Badesee am besten zu Ihnen passt

Modeshooting: Gut betucht in Marbella