Anel Bueno war an einer Kampagne gegen Corona beteiligt. Die Gewalt nimmt in Mexiko trotz Pandemie kaum ab

In dieser Galerie: 2 Bilder Immer wieder werden in Mexiko verscharrte Leichen Ermordeter gefunden. Foto: APA/AFP/Ruiz Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach der Familie der Ermordeten sein Beileid aus. Foto: EPA/Cupul

Mexiko-Stadt – In Mexiko ist die Leiche einer Regionalparlamentarierin gefunden worden, die am 29. April entführt worden war. Präsident Andrés López Obrador teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, die Abgeordnete Anel Bueno, die Mitglied seiner Partei war, sei in einem geheimen Grab entdeckt worden.

Medienberichten zufolge soll Bueno in Ixtlahuacán im Bundesstaat Colima für eine Kampagne gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewesen sein, als sie von einer Gruppe Bewaffneter entführt wurde.

Verdächtiger festgenommen

"Ich möchte der Familie mein Beileid aussprechen", sagte López Obrador bei einer Pressekonferenz. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittle mit Unterstützung der Bundesbehörden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Am Dienstag waren in der Region sieben Leichen entdeckt worden, bei denen es sich mutmaßlich um Polizisten handelt, die im benachbarten Bundesstaat Jalisco verschwunden waren.

Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben die Gewalt in Mexiko bisher nicht gebremst. Im Gegenteil: Mit 3.000 Morden war der März dieses Jahres der blutigste Monat seit dem Amtsantritt der Regierung von López Obrador.

Seit 2006 ist die mexikanische Armee für die Bekämpfung der Drogenkartelle in dem lateinamerikanischen Land zuständig. Seitdem wurden nach offiziellen Angaben insgesamt rund 275.000 Menschen ermordet. (APA, 4.6.2020)