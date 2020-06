In dieser Galerie: 2 Bilder "Ich kann nicht atmen", waren die letzten Worte des Afroamerikaners Georg Floyd, bevor er unter dem Gewicht von einem Polizisten erstickte. Foto: EPA / STEPHANIE LECOCQ Foto: Standard/Regine Hendrich

Nach nur wenigen Minuten war der Platz der Menschenrechte überfüllt. Bis weit in die Mariahilfer Straße, in den Getreidemarkt und über den Museumsplatz reichten die Menschenmassen. "Black Lives Matter" stand auf den Plakaten und "Dark skin is not a crime". Deutschsprachige Plakate gab es kaum, hier reihte man sich in internationale Proteste ein – eine Bewegung geht um die Welt und ist nun auch in Wien angekommen.

Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten zogen am Donnerstagabend durch Wien. DER STANDARD

Auf die Atemschutzmasken hatten manche Teilnehmer der Demonstration am Donnerstag geschrieben: "I can't breathe!" – Ich kann nicht atmen. Das waren die letzten Worte von George Floyd, bevor er unter dem Gewicht eines US-Polizisten erstickte. Sie wurden in der vergangenen Woche zum Leitspruch weltweiter Proteste gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt. In Wien wird auch am Freitag demonstriert.

Polizeihandlungen nach Hautfarbe

Veranstaltet werden die Demos von schwarzen Aktivisten aus Österreich, die darauf aufmerksam machen wollen, dass "Polizeigewalt, Rassismus und Racial Profiling auch in Österreich an der Tagesordnung stehen", wie es in einem Demonstrationsaufruf heißt.

"Als ich das Video der Ermordung Georg Floyds gesehen habe, habe ich in ihm meinen eigenen Sohn gesehen", sagt Mireille Ngosso, stellvertretende Bezirksvorsteherin (SPÖ) der Inneren Stadt und Mitinitiatorin der Demonstration am Donnerstag. Als schwarze Frau habe sie selbst schon in ihrer frühen Jugend Erfahrungen mit Rassismus gemacht: "Mit 14 Jahren war ich mit einer weißen Freundin auf der Mariahilfer Straße und wurde plötzlich von einem Polizisten angehalten und durchsucht. Meine Freundin wurde natürlich nicht durchsucht."

Polizeigewalt auch in Österreich

Tatsächlich gab es auch in Österreich in der Vergangenheit immer wieder Fälle von Polizeigewalt, bei denen schwarze Menschen ums Leben kamen. Auf dem Platz der Menschenrechte, wo die Kundgebung am Donnerstag stattfand, steht das Omofuma-Denkmal. Gewidmet ist es Marcus Omofuma, einem nigerianischen Asylwerber, der 1999 von drei österreichischen Polizisten getötet wurde, indem sie ihn während einer Abschiebung mit Klebeband an seinen Sitz schnürten und ihm Mund und Nase zuklebten. Die Polizisten wurden mit acht Monaten Haft bestraft und durften im Mai 2001 wieder in den Dienst.

"Strukturellen Rassismus erlebt jede schwarze Person in Österreich", sagt auch Imoan Kinshasa, Mitinitiatorin einer Demonstration, die am Freitag vor der US-Botschaft in Wien stattfinden soll. Sie spricht damit Racial Profiling an, also die Praxis, dass die Polizei die Entscheidung, jemanden anzuhalten, von der Hautfarbe oder anderen ethnischen Merkmalen abhängig macht.

75 Menschen wandten sich 2019 an den Antirassismusverein Zara, weil sie sich von der Polizei rassistisch diskriminiert fühlten. Die Fehlerkultur bei der Polizei sei dahingehend "äußerst verbesserungsfähig", sagt Caroline Kerschbaumer, die Geschäftsführerin des Vereins. Vom Innenministerium heißt es dazu zum STANDARD: "Racial Profiling steht in Österreich weder an der Tagesordnung, noch würde ein solches Phänomen innerhalb der Polizei geduldet werden." Die Menschenrechtsausbildung sei außerdem fixer Bestandteil der Polizeiausbildung.

Neues Selbstvertrauen bei jungen Schwarzen

2018 hat Zara den Salzburger Rapper T-Ser bei einer Maßnahmenbeschwerde unterstützt, nachdem er gemeinsam mit Freunden, aus seiner Sicht aufgrund seiner Hautfarbe, von der Polizei kontrolliert wurde. Mittlerweile laufen mehrere Verfahren gegen den 26-Jährigen, unter anderem wegen Rufschädigung, Verletzung des öffentlichen Anstands oder weil er ein Video, das die Amtshandlung zeigt, veröffentlicht hat. Im Zuge der Beschwerde gegen die Polizei habe es bisher drei Verhandlungstage am Verwaltungsgericht gegeben, seitdem habe man trotz mehrfacher Nachfrage nichts mehr gehört, sagt Kerschbaumer.

"Für mich fühlt sich das an, als wolle man mich nicht nur mundtot machen, sondern richtig zermürben", sagt T-Ser. Kerschbaumer meint, es sei nichts Neues, dass solche Verfahren oft Jahre dauern – auch die Ergebnisse seinen teilweise frustrierend: "Oft wird einfach alles abgestritten."

"Verdammt stolz, schwarz zu sein"

Gemeinsam mit anderen schwarzen Aktivisten hat Imoan Kinshasa vor knapp einer Woche "Black Lives Matter Vienna" gegründet. Unter jungen Schwarzen entstehe in den letzten Jahren immer mehr Selbstvertrauen. "Ich bin so verdammt stolz, schwarz zu sein", sagt sie, und "wir sind alle hier geboren, wir gehören hierher. Wenn zu mir jemand deppert ist, dann bin ich doppelt deppert zurück."

Bei der Wiener Demo am Donnerstag waren laut Polizei "weit mehr" als die angemeldeten 3.000 Leute da, endgültige Zahlen gab es bis Redaktionsschluss nicht. Noch vor der Kundgebung rief eine matte Stimme irgendwo: "Respektiert den Mindestabstand, danke", spätestens als die Organisatorinnen ihre Ansprache begannen, ging jedoch alles andere in "Black Lives Matters"-Rufen unter. Menschen aller Hautfarben, vor allem Junge, aber auch die Omas gegen Rechts hielten ihre Schilder hoch, selbst dann noch, als der Regen die Schrift längst löschte.

Als der Demozug vom Platz der Menschenrechte Richtung Karlsplatz aufbrach, hatte bereits das erste Boulevardmedium seine Sorge vor einem neuen Ansteckungscluster per Eilmeldung kundgetan. Und eine Passantin, die die Demo beobachtete, sagte: "Das darf nie abflauen." (Johannes Pucher, Gabriele Scherndl, 4.6.2020)