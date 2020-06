Willi Gabalier wird Moderator bei Servus TV. Foto: Servus TV/Anne Hunneck

Wien/Fuschl am See – Willi Gabalier wird Moderator bei Servus TV: Der Sänger, Tänzer und Entertainer präsentiert ab Herbst zwei Formate, teilte Servus TV am Donnerstag via Aussendung mit. Neben der Hauptabendshow "Bares für Rares Österreich" am Sonntag, übernimmt der Steirer auch die Moderation der neuen Sendung "Heimatsterne".

In dem Format "Heimatsterne" reist Willi Gabalier quer durch das Land und begibt sich auf die Suche nach heimischen Talenten, informiert der Sender. Die Dreharbeiten beginnen bereits im Juni. "Bares für Rares Österreich" ist ein Lizenzformat, das Servus TV vom ZDF nach Österreich geholt hat. Bisheriger Moderator ist Roland Gruschka.

"Es ist mir eine große Ehre und Freude nun Teil der Servus TV Familie zu werden und gleich zwei Formate moderieren zu dürfen. Beide Sendungen passen optimal zu mir und stehen sinnbildlich für meine unterschiedlichen Lebensbereiche. Als Kunsthistoriker liebe ich Antiquitäten und spannende Geschichten aus ihrer Vergangenheit und als Künstler lebe ich für und von Tanz, Musik und Unterhaltung. Mein privates Leben liest sich wie das Fernsehprogramm von Servus TV und diese Seite wird man in Zukunft auch etwas mehr mitbekommen," wird Willi Gabalier in der Aussendung zitiert.

Willi Gabalier wurde am 22. September 1981 in Friesach geboren. Nach seiner Schullaufbahn studierte er Kunstgeschichte, Geografie und Theologie. 2013 eröffnete Willi Gabalier seine eigene Tanzschule in Graz, er war Teil der ORF-"Dancing Stars" und ist – wie sein Bruder Andreas Gabalier – auch im Musik-Business tätig. (red, 4.6.2020)