Finanzierungsrunde von 1,5 Mio. Dollar – Digitaler Marktplatz verbindet Bauern, Getreidefirmen und Agrarlieferanten – Bisher in Russland und Nordamerika aktiv, Expansion in Europa geplant

Die Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI), Elevator Ventures, und der Wiener Risikokapitalgeber Speedinvest beteiligen sich im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde am russischen Start-up Agro.Club. Der digitale Marktplatz für Landwirte ist derzeit in Russland und Nordamerika verfügbar, eine Expansion in Europa ist geplant.

Die Finanzierungsrunde angeführt von Speedinvest und unter Beteiligung von Elevator Ventures habe sich auf 1,5 Mio. Dollar (1,34 Mio. Euro) belaufen, teilte Agro.Club mit Sitz in den USA in einer Aussendung mit. Details zu den Beteiligungshöhen wurden nicht bekannt gegeben.

Vernetzung per App

Agro.Club will Bauern, Getreidefirmen und landwirtschaftliche Lieferanten via mobiler Smartphone-App miteinander verbinden. Das Netzwerk bietet ein Marktplatz und Analyse-, Marketing- und Networking-Tools für die gesamte landwirtschaftliche Wertschöpfungskette. Laut Agro.Club haben sich in Russland in den ersten 18 Monaten fast 20 Prozent aller Landwirte auf der Plattform anmeldet.

Das Start-up will auch die Beziehung zwischen Bauern und Agrarfirmen vereinfachen. "Agro.Club überbrückt also die Vertrauenslücke, indem er alle Zahlungen erleichtert, die Qualität garantiert und die Lieferung abwickelt", sagte Agro-Club-Gründer Egor Kirin.

"Wir sehen es als eine großartige Ergänzung zu unserer langen Geschichte der Landwirtschaftsfinanzierung innerhalb der RBI", so Elevator-Ventures-Geschäftsführer Thomas Muchar am Donnerstag in einer Aussendung. "Wir von Speedinvest sehen die Landwirtschaft als einen der attraktivsten Märkte zur Einbindung von Finanzdienstleistungen", sagte Speedinvest-Manager Enrique Martinez-Hausmann. (APA, 04.06.2020)