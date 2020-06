"Iris" wirft einen Blick auf das Haus der Barmherzigkeit. Foto: KTHE

Wien – Die Agentur Kobza and the hungry eyes (KTHE) entwickelt für das Haus der Barmherzigkeit das Kundenmagazin "Iris". Es solle Geschäftsbericht, Mitarbeiterzeitung und Kundenmagazin in einem sein, heißt es in einer Aussendung. Die Artikel werden von Illustrationen der Künstlerin Signe Kjaer begleitet.

"Iris" soll in nicht näher definierten "regelmäßigen Abständen" erscheinen. KTHE ist neben der Magazin-Konzeption, dem Naming und der Corporate Identity des Magazins auch für die grafische Umsetzung der einzelnen Ausgaben verantwortlich. (red, 4.6.2020)