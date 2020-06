Wer Piper Chapmann und "Orange Is the New Black" mochte, wird aus den vier Staffeln im spanischen Hochsicherheitstrakt nicht so leicht herauskommen

Die Zustände in privat geführten Gefängnissen sind absolut unmenschlich. Im Häfen kann keine ein besserer Mensch werden. Das ist in der spanischen Serie "Vis a vis" nicht anders. Foto: Screenshot Netfliix

Netflix-Originale aus der Abteilung spanischsprachige Produkte bieten eine Fundgrube in der Kategorie Freigabe ab 18+. Haus des Geldes hat es international geschafft. Vis a vis, die schöne, kleine, spanische Schwester der sieben Staffeln von Orange Is the New Black, zu Unrecht nicht. Aber: Wer Piper Chapmann und die Stammbelegschaft im Frauengefängnis mochte, wird, einmal angefangen, aus den vier Staffeln im spanischen Hochsicherheitstrakt nicht so leicht herauskommen. Und natürlich Alba Flores, die wunderbare Nairobi aus dem Haus des Geldes, lieben.

Netflix En Español

Worum geht's? Eigentlich um klassische Botschaften der Netflix-Crews: Die Zustände in privat geführten Gefängnissen sind absolut unmenschlich. Im Häfen kann keine ein besserer Mensch werden. Das Justizsystem ist nicht gerecht und über weite Strecken ein Magnet für Korrupte, psychisch Gestörte, Gewaltbereite. Und damit daraus noch eine Geschichte wird: Viele sitzen zu Unrecht, sind Opfer einer Kette unseliger Verwicklungen, die wie in einer griechischen Tragödie langsam, aber unaufhaltsam heranrollen.

Macarena Ferreiro ist in Vis a vis die blonde Piper Chapman: aus besserer Schicht, inhaftiert eigentlich aus gutgläubiger Liebe. Hinein als verängstigtes Reh, aber drinnen nach harter Schule Alpha. Ja, Romantik mit dem Aufsichtspersonal ist auch dabei, ohne ausgiebigen Frauensex geht's natürlich auch nicht.

Unbedingt im Original ansehen – der Wortschatz ist überschaubar, die Untertitel sind allerdings, wie immer auf Netflix, eher mies. (Karin Bauer, 5.6.2020)