Landrat Hans Schuierer (Johannes Zeiler) kommen Zweifel am Projekt der Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wackersdorf, Arte, 20.15 Uhr. Foto: if...Productions / Erik Mosoni

18.30 MAGAZIN

Konkret: Fit oder fett aus der Krise Wer sich vor Corona wenig bewegt hat, ist oft faul geblieben. Weggefallen ist die Alltagsbewegung. Wie wird man den "Corona-Schwimmreifen" wieder los? Bis 18.51, ORF 2

20.15 POLITDRAMA

Wackersdorf (D 2018, Oliver Haffner) Der Oberpfälzer Landrat Hans Schuierer ist vom Projekt einer Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe zunächst angetan, schließlich geht es um Jobs – bis ihm massive Bedenken kommen und er sich gegen die eigene politische Linie stellt. Oliver Haffner rückt in seinem Film der Protestbewegung der Jahre 1985 bis 1989 über eine Einzelfigur nahe. Bis 22.10, Arte

22.10 DOKUMENTATION

QT8: Quentin Tarantino – The First Eight Die ersten Spielfilme von Starregisseur Quentin Tarantino, von Reservoir Dogs bis The Hateful 8, stehen im Fokus von Tara Woods spielfilmlanger Dokumentation. Zu Wort kommen auch Wegbegleiter wie Samuel L. Jackson, Tim Roth und Christopher Waltz. Bis 23.50, Arte

22.45 ABENTEUERFILM

Die Wikinger (The Vikings, USA 1958, Richard Fleischer) 1958 malte sich Hollywood die Welt der Wikinger in üppigem Technicolor aus. Gefilmt wurde großteils vor Ort in Norwegen, Kirk Douglas und Tony Curtis griffen beherzt zu den Schwertern, Janet Leigh bangte in Cinemascope. Bis 0.35, BR

0.45 MUSIKDOKU

Kiss Rocks Vegas (USA 2015, Devin Dehaven) Hinter dickem Make-up, aufwendigen Kostümen und einem Großaufgebot an Pyrotechnik lässt es sich gut ewig jung bleiben: Im November 2014 feierte die US-Rockband Kiss bei einem Auftritt in Las Vegas ihr 40-Jahr-Jubiläum. Devin Dehaven filmte mit. Bis 2.15, Arte

0.30 HORRORKOMÖDIE

Black Sheep (NZ 2006, Jonathan King) Während der eine Bruder aus Angst vor Schafen den elterlichen Hof lange meidet, macht sich der andere daran, mittels Gentechnologie ein Superschaf zu züchten. Die Angst vor Schafen erweist sich in Jonathan Kings herrlich überdrehter Horrorkomödie als begründet. Bis 2.00, Tele 5