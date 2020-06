Pechvogel vom Dienst: Christopher Dibon.

Wien – Der Verdacht hat sich bestätigt: Rapid-Spieler Christopher Dibon, der am Mittwoch gegen Red Bull Salzburg schon nach 111 Sekunden mit einem Schmerzensschrei zu Boden ging, zog sich in Wals-Siezenheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Dies wurde am Donnerstag bei einer MR-Untersuchung bestätigt. Der 29-jährige Vizekapitän wird somit für den Rest des Jahres ausfallen und in den kommenden Tagen von Klubarzt Dr. Andreas Mondl operiert.

Der einfache ÖFB-Teamspieler kam in der laufenden Saison in 23 von 24 ausgetragenen Pflichtspielen zum Einsatz und brachte es auf drei Tore und drei Torvorlagen. Er stand dabei immer in der Startelf und wurde nun zum fünften Mal ausgewechselt.

Ebenfalls vorzeitig verletzt vom Feld mussten Verteidiger Mario Sonnleitner und Mittelfeldspieler Thomas Murg. Bei beiden werden noch Untersuchungen vorgenommen. (red, 4.6.2020)