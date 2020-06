Loriots Hermann

Er macht nichts und nichts Besonderes. Herrmann sitzt, und er tut es, weil er will. Er will nicht spazieren gehen, er will keine Illustrierte lesen, er will einfach nur sitzen und sich ausruhen. Herrmanns Frau ist anderer Meinung, und gegen diese kann leider auch Herrmann nichts ausrichten. Entspannung kann er sich abschminken und in dem gut dreiminütigen Sketch ist damit auch schon alles gesagt, was die Ehe im Kern ist: Eine Geschichte voller Missverständnisse. Humor entsteht im Spannungsfeld von Vorstellung und Realität. In diesem entladen sich Blitze.