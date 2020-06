Foto: SCreenshot

Nicht nur der Online-Handel profitiert von der Corona-Krise. Das österreichische Kleinanzeigenportal "willhaben" freut sich über ein All-Time-High. "Die Zahl an aktiven Anzeigen ist am Marktplatz, bei den Immobilien und im Auto-Motor-Bereich in diesen Wochen so hoch wie nie zuvor", heißt es dazu auf STANDARD-Anfrage. "Im Job-Bereich liegen wir noch etwas hinter den All-Time-Höchstwerten zurück. Aber auch da erholt sich der Markt gerade zusehends."

Der Zuwachs an den aktiven willhaben-Anzeigen im Jahresvergleich entsprach zu Jahresbeginn im Mittel etwa 18 Prozent. Allein im Marktplatz finden sich über 7.5 Millionen Anzeigen. (sum, 5.6. 2020)