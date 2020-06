Twitter vs. Trump geht in die nächste Runde. Nun hat die Plattform ein Video des US-Präsidenten nach Urheberrechtsbeschwerden deaktiviert. Trump dürfte wohl brodeln. 5G-Verschwörungstheoretiker verstecken Rasierklingen in Handymasten, um Techniker zu verletzen. In Großbritannien wurden allein 200 solcher Vorfälle seit März verzeichnet. Zuletzt noch eine Geschichte zu Elon Musk: Der Tesla-Chef fordert die Zerschlagung von Amazon. Viel Vergnügen beim Lesen!

Twitter deaktiviert Trump-Video zu George Floyd

5G-Verschwörungstheoretiker verstecken Rasierklingen in Handymasten, um Techniker zu verletzen

Elon Musk fordert Zerschlagung von Amazon: "Monopole sind unrecht!"

US-Proteste sorgen für Nutzeransturm auf verschlüsselten Messenger Signal

Apple muss Marktstart von iPhone 12 offenbar wegen Coronavirus verschieben

Twitter schließt Sperrung von Trumps Konto nicht aus

Jeder Zweite lässt sich seit Corona kontaktlos Pakete zustellen

"Kinderquäler": Satireartikel über Mark Zuckerberg werden auf Facebook zum Renner

"Chocolate Rain": Protestierende kaperten Polizeifunk mit Song über Rassismus