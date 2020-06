Lenovo baut seinen Linux-Support deutlich aus. Foto: Lenovo

Gerade unter Linux-Entwicklern erfreuen sich die Geräte von Lenovo – und hier im besonderen die Laptops der Thinkpad-Reihe – schon immer einer großen Popularität. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese oft besseren Linux-Support als die Geräte anderer Hersteller bieten, und hier schon seit den Zeiten, als die Thinkpad-Linie noch von IBM entwickelt wurde, eine gewisse Affinität besteht. Nun will der chinesische Hardwarehersteller sein Verhältnis zum freien Betriebssystem noch weiter intensivieren.

Auswahl

Lenovo bietet künftig bei sämtlichen Laptops der Thinkpad P-Reihe sowie bei den Thinkstation-Desktops Linux als Alternative zu Windows 10 an. Interessierte Privatnutzer oder auch Unternehmen können also schon bei der Zusammenstellung Ubuntu LTS oder auch Red Hat Enterprise Linux auswählen, das dann vorinstalliert ausgeliefert wird.

Während der Wert der Vorinstallation für viele Nutzer, die sich ohnehin lieber selbst ein Linux-System installieren, an sich endenwollend sein mag, hat diese Ankündigung auch andere Konsequenzen. Bedeutet dies doch, dass Lenovo garantiert, die Hardware voll unter Linux zu unterstützen – und zwar in sämtlichen Konfigurationen, die man so zusammenstellen kann.

Damit geht auch das Versprechen eines "Ende-zu-Ende-Supports" einher. Das heißt, dass sich Lenovo um regelmäßige Sicherheitsaktualisierungen, Firmware-Updates und Treiberverbesserungen kümmern will. Zudem will man mit der Linux-Community zusammenarbeiten, damit all diese Aktualisierungen – wo es möglich ist – direkt in den Kernel einfließen.

Wachsendes Interesse

Bei Lenovo argumentiert man den Schritt mit der wachsenden Bedeutung von Linux am Desktop. Einst nur als Nischensystem für IT-Spezialisten angesehen, finde Linux auch in zahlreichen anderen Bereichen immer mehr Interesse – etwa bei Wissenschaftlern oder Softwareentwicklern.

Erst vor wenigen Wochen hatte Lenovo angekündigt, dass künftig einzelne Thinkpad-Modelle auch mit Fedora Linux angeboten werden. Darunter fällt etwa auch das kommende Thinks X1 Carbon der achten Generation. (apo, 05.06.2020)