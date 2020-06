In dieser Galerie: 5 Bilder "Creative Assembly" "Creative Assembly" "Creative Assembly" "Creative Assembly" "Creative Assembly"

Das nächste Total War erscheint am 13. August 2020 im Epic Games Store und ist in den ersten 24 Stunden kostenlos. Wer in dieser Zeitspanne zugreift, kann das Spiel auch nach Ablauf gratis nutzen. Nach besagter Zeitspanne muss wieder Geld für das Game ausgegeben werden. Möchte man auf den Epic Games Store verzichten, muss man ein Jahr lang warten. Erst im August 2021 erscheint das Game auf Steam.

Total War

Ein Experiment

Entwickler Creative Assembly erklärt diesen Schritt damit, dass die Saga-Spiele immer schon ein gewisses Experiment waren. Die Epic-Exklusivität sei ein weiteres in dieser Reihe. In Zukunft habe man keine weiteren Pläne, Spiele exklusiv anzubieten. Künftig wolle man Total-War-Spiele simultan auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen.

Epic trat an Entwickler heran

Urheber des Experiments war Epic, wie die Spieleschmiede erklärt. Das Unternehmen kam auf den Entwickler zu und fragte, ob man Troy nicht im Epic Games Store exklusiv als Teil eines kommerziellen Deals anbiete möchte. Intern wurde bei Creative Assembly daraufhin viel diskutiert. Letztlich entschied man sich dann aber dafür, um mehr in die Entwicklung investieren zu können und um mehr Nutzer zu erreichen, da Epic die Kosten für die ersten kostenlosen 24 Stunden trägt.

Langjährige Serie

Erstmals erschien Total War im Jahr 2000, seither hat es etliche Ableger der Strategiespiel-Reihe gegeben. Creative Assembly setzt dabei auf eine Mischung aus rundenbasierter Reichsverwaltung und echtzeitbasierten Schlachten. Den vorerst letzten Ableger gab es im vergangenen Jahr. Total War: Three Kingdoms erhielt sehr gute Wertungen und stellte auf Steam einen neuen Rekord auf: 162.000 Nutzer waren am ersten Tag dabei.

Total War

Aktionen bringen neue Nutzer

Die Aktion im Epic Games Store dürfte diese Zahl deutlich übertrumpfen. Seit Wochen werden auf der Plattform Top-Spiele verschenkt, darunter etwa GTA 5, Civilization 6, Borderlands: Handsome Collection und nun Overcooked 2. CEO Tim Sweeney sagt, dass dies massenhaft neue Nutzer bringt. Auch am 13. August dürften sich jede Mange neue User auf der Plattform anmelden – ob die Epic-Games-Server den Anlauf aushalten, wird sich weisen. Bereits bei GTA 5 hatte man mit massiven Problemen zu kämpfen. (red, 5.6.2020)