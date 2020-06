Eine Sekunde helfen = Tausende Likes. Diesen Gedankengang hatte offenbar eine junge Influencerin. Foto: Screenshot/WebStandard

In den USA wird nach dem Tod von George Floyd vielerorts demonstriert. Neben den friedvollen Protesten gibt es auch Ausschreitungen und Plünderungen. Auf Twitter verbreitet sich aktuell rasant ein Video, in dem eine Frau zu sehen ist, die einem Mann bei Reparaturarbeiten hilft. Der Begleiter der Dame macht dabei ein Video. Kurz nachdem dieses abgedreht ist, entfernen sich beide in einem Auto. Eine weitere Person kommentiert die Situation zynisch: "Gute Arbeit, Leute. Black Lives Matter".

Frau löschte Account nach Kritik

Offenbar nutzte die Frau die Proteste also dazu, um sich online selbst in ein gutes Licht zu rücken. Ein Reporter der New York Times identifizierte die Dame und ihren Twitter-Account. Nach massiven Protesten hat sie ihr Konto mittlerweile gelöscht. Zuvor hatten Promis wie Regisseurin Ava DuVernay und Sängerin Pink ihren Unmut öffentlich kundgetan. "Ich muss eine kurze Twitter-Pause einlegen, bevor ich mein Handy durch die Gegend schmeiße", kommentierte DuVernay etwa.

YouTuber wegen Video angezeigt

Unterdessen droht einem anderen Netzpromi Ungemach. YouTuber und Multimillionär Jake Paul drehte kürzlich in einem Einkaufszentrum, während dort Plünderungen stattfanden. Der US-Amerikaner soll dabei eine Flasche entwendet haben. Der 23-Jährige bestreitet sämtliche Vorwürfe. Die Polizei sieht dies aber anders: So wurde Paul wegen "unerlaubtem Betreten" und "unrechtsmäßiger Versammlung" angezeigt. Er muss im Juni nun vor Gericht erscheinen. (red, 5.6.2020)