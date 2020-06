Keine Verletzte bei Zwischenfall in Taiwan – System hatte weiße Fläche offenbar erneut nicht als Hindernis erkannt

Ein Video aus Taiwan zeigt, wie ein Model 3 fast ungebremst in einen LKW fährt. Der Fahrer gibt dem Autopilot die Schuld. Foto: Screenshot/WebStandard

Ein Tesla Model 3 raste in Taiwan auf einer Autobahn fast ungebremst in einen umgefallenen LKW. In den sozialen Netzwerken finden sich Videos und Fotos, die den Unfall zeigen. Laut Medienberichten wurde bei dem Zwischenfall niemand ernsthaft verletzt. Beide Fahrzeuge weisen allerdings einen Totalschaden auf. Der Tesla-Fahrer hatte allerdings massives Glück: Im Stauraum des LKWs fanden sich Salate und Frühstückszutaten, die den Aufprall offenbar abmilderten.

Fahrer musste selber bremsen

Der Fahrer des Elektroautos sieht unterdessen den Fehler bei seinem Tesla. Der Mann beteuert, dass er den Autopilot aktiviert und diesen auf 110 Stundenkilometer begrenzt hatte. Offenbar wiegte sich der Fahrer dadurch in falscher Sicherheit und achtete nicht weiter auf die Straße. Die Assistenzsysteme des Autos reagierten nämlich keineswegs. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann noch knapp 30 Meter vor dem Aufprall versucht, das Fahrzeug zu stoppen.

Weiße Flächen als Problem für Teslas

Das Versagen des autonomen Systems könnte auf die Farbe des LKWs zurückzuführen sein. Offenbar wurde die große weiße Fläche nicht als Hindernis erkannt. Teslas Autos setzen beim Autopilot auf eine Mischung aus Kameras und Bilderkennungsalgorithmus. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Zwischenfällen, bei denen helle und statische Objekte nicht ordentlich erkannt wurden. Auf Laserscanner will man bei dem Hersteller aber vorerst noch verzichten. (red, 5.6.2020)