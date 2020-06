Sonnleitner (re.) hat wieder Verletzungspech. Foto: APA/KRUGFOTO

Der Verletzungsteufel hat bei Fußball-Bundesligist Rapid gleich zum Auftakt der Meistergruppe voll zugeschlagen. Wie seit Donnerstag bekannt, ereilte Christopher Dibon (Kreuzbandriss) bei der 0:2-Niederlage in Salzburg am Mittwoch das vorzeitige Saisonende. Ähnliches droht auch Thomas Murg und Mario Sonnleitner, die zumindest für das Sonntagsheimspiel gegen Sturm Graz fix ausfallen.

Murg war kurz nach seiner Einwechslung (72.) am Knie angeschlagen ausgeschieden. Sonnleitner wurde für Dibon eingewechselt (7.) und erlitt 20 Minuten später eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Trainer Dietmar Kühbauer äußerte sich am Freitag im Bezug auf eine längerfristige Prognose verhalten, will noch genauere Untersuchungen abwarten. "Das ist schon sehr, sehr hart, wenn man bedenkt, welches Programm wir noch vor uns haben", sagte der 49-Jährige. (5.6.2020)