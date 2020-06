Der GAK weicht nach Gleisdorf aus. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – In der 2. Fußball-Liga ist es durch die durch Corona bedingte Ausnahmesituation zu zwei Stadionänderungen gekommen. Der GAK wird seine restlichen Heimspiele in dieser Saison in Gleisdorf austragen, der FC Junior OÖ in Wels. Dies gab die Bundesliga bekannt. Die 2. Liga startete am (heutigen) Freitagabend mit der 20. Runde in die Restsaison, elf Runden sind noch zu spielen.

Der Senat 5 der Liga hat den Anträgen der beiden Vereine aus Gründen der Wettbewerbssicherheit zugestimmt, hieß es in einer Aussendung. Der GAK absolvierte seine Heimpartien bisher in der Grazer Merkur Arena, die Juniors in Pasching. Beide Stadien werden von den Bundesligisten Sturm Graz und LASK genutzt. Die Spielfelder würden ansonsten hoch belastet werden, schrieb die Liga. Beim GAK waren zusätzlich auch wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend. (APA, 5.6.2020)