Coronavirus

1.965 Postings

Ungarn, Tschechien und Slowakei öffnen die Grenzen

Ab Freitag können Österreicher ohne Beschränkungen nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei einreisen. Österreich hat endlich die Beschränkungen für Reisende aus Slowenien aufgehoben. In Brasilien sind inzwischen mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in Italien